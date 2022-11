Legendární Dream Theater zamíří v lednu do Brna. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Zapněte si hlídání a jakmile přednostní nákup začne, dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Dream Theater Sledovat Rock

Také Brno se může hned počátkem příštího roku těšit na vystoupení slavných amerických progmetalistů Dream Theater.

Bravurní instrumentální výkony, panoramaticky vystavěné skladby a koncerty, nad jejichž provedením se tají dech. I to je jedna ze stránek metalové muziky, ta aristokratická, v níž nejde o agresi a hřmot, ale spíše o otevírání bran do nových světů. Takto k muzice přistupuje skupina Dream Theater.

Jejich současné turné se váže k nové desce s názvem A View from the Top of the World, která vyšla v říjnu minulého roku a singl The Alien z ní si dokonce vysloužil Grammy – jejich první v historii.

Koncert v brněnské Winning Group Arena se uskuteční 28. 1. 2023. Prodej vstupenek pro veřejnost začne v pátek 18. listopadu v 10 hodin, ale díky iDNES Premium si můžete vstupenky pořídit již o dva dny dříve. Přednostní nákup pro členy začíná již ve středu 16. listopadu od 9 hodin. Do přednostního nákupu jde i limitovaný počet vstupenek s přednostním vstupem do arény.