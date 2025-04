Vše o Trumpovi. Oceňovaný film i dokumenty, které lze sledovat díky iDNES Premium

Film The Apprentice: Příběh Trumpa

Donald Trump je všechno, jen ne nudná osobnost. A právě to dokonale využil oceňovaný celovečerní film The Apprentice, kde hlavní roli ztvárnil skvělý Sebastian Stan, kterého znáte jako Buckyho z marvelovek. Film nabízí pohled na formativní léta Donalda Trumpa v 70. a 80. letech, kdy budoval své realitní impérium v New Yorku. Sebastian Stan v hlavní roli podává výkon, který mu vynesl nominace na Oscara, Zlatý glóbus a cenu BAFTA za nejlepšího herce. Jeremy Strong jako právník Roy Cohn byl nominován na Oscara a Zlatý glóbus za nejlepšího herce ve vedlejší roli. Režisér Ali Abbasi se zaměřuje na Trumpův vztah s Cohnem, který měl zásadní vliv na jeho kariéru.

Dokument Agenti chaosu

Co měla společného Trumpova první prezidentská kampaň s ruskými tajnými službami? Odpovědi hledá oceňovaná dvoudílná dokusérie HBO Agenti chaosu, která detailně rozplétá příběh údajného ruského vměšování do amerických voleb v roce 2016. Série režiséra Alexe Gibneyho je důkladná, šokující a plná rozhovorů s klíčovými aktéry, kteří poodhalují zákulisí aféry, jež změnila americkou politiku.

Dokument Bažina

Trump kdysi slíbil, že „vysuší washingtonskou bažinu“. Ale jak moc je to vlastně možné? Dokumentární film Bažina režisérů Daniela DiMaura a Morgana Pehmeho sleduje politiky, kteří se do Kongresu dostali právě s touto ambicí, ale rychle zjistili, že boj s korupcí a lobováním je mnohem těžší, než si představovali. Dokument ironicky odhaluje, že „bažina“ často pohlcuje ty, kdo ji chtějí odstranit.

Dokument Stopping the Steal

Byly volby v roce 2020 ukradené, jak tvrdil Trump a jeho příznivci? Dokument HBO Stopping the Steal se věnuje přesně této otázce a nabízí hluboký pohled na vznik a šíření konspiračních teorií spojených s údajně zmanipulovanými volbami. Odhaluje zákulisí dezinformačních kampaní a ukazuje, jak daleko může zajít politika strachu a nedůvěry.

Dokument Bezprecedentní

Třídílný dokumentární seriál od Discovery, který přináší unikátní pohled na konec Trumpovy éry v Bílém domě, včetně dramatického finále v podobě útoku na Kapitol. Bezprecedentní obsahuje dosud nezveřejněné záběry a rozhovory s lidmi z Trumpova okolí, díky čemuž se dostáváme do samého středu jedné z nejdramatičtějších kapitol moderní americké historie.

Dokument Donald Trump: Speciál o falešnosti

Málokterý politik vzbudil tolik emocí jako Trump. Ale jak poznat, kdy je Donald skutečně autentický, a kdy jen hraje svoji oblíbenou hru na publikum? Dokument Speciál o falešnosti analyzuje Trumpovu řeč těla, styl projevu i mimiku, aby odhalil, kdy bývalý prezident říká pravdu a kdy se možná pokouší diváky oklamat. Fascinující pohled na to, jak snadné je uvěřit charismatickému řečníkovi, který rád překrucuje skutečnost podle svého gusta.

Dokument Trump: Zločinné spiknutí

Je Donald Trump obětí politického honu na čarodějnice, nebo má skutečně na kontě něco víc než jen kontroverzní výroky? Dokument od Marian Mohamed detailně rozebírá nejvážnější obvinění proti Trumpovi, od finančních podvodů přes zasahování do voleb až po pokusy o ovlivnění justice. Nabízí tvrdá fakta, rozhovory s právníky a svědky a pečlivě skládá příběh, který by se mohl stát klíčem k pochopení Trumpovy skutečné politické a osobní tváře.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit. Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství .

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit. Kód je potřeba si . Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 30. září 2025.

Kód funguje i pro stávající majitele účtů na Maxu. Při měsíčním placení se volné tři měsíce přiřadí na konec již zaplaceného období.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Nabídka platí pouze na území České republiky. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.