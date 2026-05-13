Láska, nebo tučné bankovní konto? Lucy (Dakota Johnson) v tom má naprosto jasno. Jako cynická dohazovačka v prestižní newyorské agentuře denně řeší nesmyslné požadavky tamních boháčů a sama se romantickým citům s ironií vyhýbá. Zastává totiž názor, že moderní manželství a vztahy jsou především pragmatická a materiální transakce. Její pečlivě vybudovaný pohled na svět se ale začne hroutit ve chvíli, kdy se sama ocitne ve velmi komplikovaném milostném trojúhelníku.
Když se srazí minulost s luxusem
Na jedné straně totiž stojí její bývalý přítel John (Chris Evans). Šarmantní, vtipný, ale finančně naprosto nestabilní herec, se kterým ji pojí hluboká a bolestivá minulost. Na straně druhé se na scéně objevuje Harry (Pedro Pascal), neuvěřitelně bohatý, okouzlující milionář, který přesně splňuje všechny materiální požadavky její vysněné budoucnosti.
Za snímkem stojí uznávaná režisérka a scenáristka Celine Song, která si podmanila kritiky svým předchozím hitem Minulé životy. Také v Dokonalé shodě servíruje mimořádně chytré dialogy a s osvěžující upřímností i jemným humorem pitvá téma materialismu v moderní společnosti. Divákům tak nabízí nejen skvělou zábavu s hvězdným hereckým triem, ale i otázku, nakolik se dnes při seznamování chováme jako při listování nákupním katalogem.
