Dívka byla svědkem vraždy matky. Islandský román DNA v audioknize zdarma

Yrsa Sigurðardóttir patří k nejžádanějším současným autorkám severských detektivek. Její román DNA zahajuje u čtenářů velmi oblíbenou sérii s detektivem Huldarem a psycholožkou Freyjou. Uživatelé iDNES Premium mohou titul získat v audioknize zdarma.

V Reykjavíku došlo k vraždě mladé ženy, pachatel však netušil, že po celou dobu brutálního činu byla pod postelí schovaná sedmiletá dcerka oběti. Oficiální vyšetřování vede mladý detektiv Huldar, který musí spolupracovat s psycholožkou Freyjou pověřenou výslechem malé svědkyně.

Jejich pátrání komplikuje skutečnost, že spolu před časem strávili noc, aniž se pak znovu kontaktovali. Jenže na nevraživost není čas - vrah v zabíjení pokračuje a zanechává za sebou zdánlivě nesmyslné indicie: číselné řady, varovné SMS a záhadné výpočty načmárané na útržcích papíru.

Temný příběh, který měl zůstat zapomenut, pozvolna vyplouvá na povrch. Lze rozlousknout šifrované vzkazy včas? Kdo je další na řadě?

Další díly ze série Freyja & Huldar si pořídíte zde

Autorkou knihy je islandská spisovatelka Yrsa Sigurðardóttir, která se může pochlubit řadou úspěšných detektivních románů. Někdy bývá dokonce označována za islandskou odpověď na Stiega Larssona. Velký ohlas měla série s hlavní postavou advokátky Tóry Gudmunsdottir, vedle detektivek píše také literaturu pro děti a mládež.

Román DNA je prvním ze série Freyja & Huldar. V češtině dále z oblíbené řady o těchto dvou vyšetřovatelích vyšly tituly Černá díra, Katarze, Poprava, Panenka a Ticho.

Audioknihu čte Klára Cibulková.

Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Já, robot

379 Kč 227 Kč
Koupit
-40 %

Deník kastelána

269 Kč 161 Kč
Koupit
-40 %

Zbabělci

397 Kč 238 Kč
Koupit
-40 %

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Jak čelí Aristokratka v Československu šedi socialismu? Audiokniha s 40% slevou

Aristokratka v Československu

Sedmý díl populární série Aristokratka Evžena Bočka se odehrává v osmdesátých letech minulého století. Do děje se tedy...

Dyk a Prachař s hosty chystají velkou akci Nedvědi 27 v O2 areně. Vstupenky dříve zde

Nedvědi 27 a hosté v O2 areně

Legendární písně bratří Nedvědů ožijí v největší české hale. Vojtěch Dyk a Jakub Prachař připravují v O2 areně unikátní...

Vyhrajte rodinné vstupenky do Zoo Praha a vydejte se za vzácnými druhy zvířat

Zoo Praha hýří barvami

Příroda hraje všemi barvami a Zoo Praha vás zve na fascinující výpravu za těmi nejpestřejšími druhy. Zjistěte na...

