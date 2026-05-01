V Reykjavíku došlo k vraždě mladé ženy, pachatel však netušil, že po celou dobu brutálního činu byla pod postelí schovaná sedmiletá dcerka oběti. Oficiální vyšetřování vede mladý detektiv Huldar, který musí spolupracovat s psycholožkou Freyjou pověřenou výslechem malé svědkyně.
Jejich pátrání komplikuje skutečnost, že spolu před časem strávili noc, aniž se pak znovu kontaktovali. Jenže na nevraživost není čas - vrah v zabíjení pokračuje a zanechává za sebou zdánlivě nesmyslné indicie: číselné řady, varovné SMS a záhadné výpočty načmárané na útržcích papíru.
Temný příběh, který měl zůstat zapomenut, pozvolna vyplouvá na povrch. Lze rozlousknout šifrované vzkazy včas? Kdo je další na řadě?
Další díly ze série Freyja & Huldar si pořídíte zde
Autorkou knihy je islandská spisovatelka Yrsa Sigurðardóttir, která se může pochlubit řadou úspěšných detektivních románů. Někdy bývá dokonce označována za islandskou odpověď na Stiega Larssona. Velký ohlas měla série s hlavní postavou advokátky Tóry Gudmunsdottir, vedle detektivek píše také literaturu pro děti a mládež.
Román DNA je prvním ze série Freyja & Huldar. V češtině dále z oblíbené řady o těchto dvou vyšetřovatelích vyšly tituly Černá díra, Katarze, Poprava, Panenka a Ticho.
Audioknihu čte Klára Cibulková.