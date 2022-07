Německá DJská superstar Boris Brejcha ve Sportovní hale. Vstupenky se slevou

Boris Brejcha se počtvrté vrací do Prahy! Tentokrát s exkluzivní a velkolepou show „Boris Brejcha in Concert“, při které ho doprovodí umělci z jeho labelu Fcnkg Serious Ann Clue, Deniz Bul, Moritz Hofbauer a Theydream. Domácí techno scénu pak budou reprezentovat Subgate a Ladida.

Těšit se můžete na nejen na jeho nezaměnitelný sound, ale také na opravdu masivní světelnou a vizuální show, speciálně připravenou pro projekt In Concert. Zvláštní pozornost je věnována ozvučení akce, které společně s ostatní technickou produkcí zajistí Force production se svým osvědčeným Function one systémem.

Boris Brejcha ve Sportovní hale v Praze

Nemenší pozornost soustředíme i na zázemí pro návštěvníky. Připravený bude velký počet barů s bohatou nabídkou nápojů jak v tribunách haly, tak přímo na ploše. Protože se v hale nesmí kouřit, připravíme také velkou venkovní zastřešenou kuřáckou zónu. S ohledem na roční dobu bude na místě k dispozici dostatečné množství šaten, a navíc locker boxy, kde můžete odložit své věci a mít k nim kdykoliv přístup.

Pro ty, co si chtějí dopřát i trochu luxusu navíc, je připravena VIP zóna s vlastní terasou umístěnou přímo proti pódiu, VIP Lounge s vlastním barem, oddělené toalety a kuřácká terasa. S VIP vstupenkou se můžete pohybovat ve všech zónách přístupných návštěvníkům, a to včetně zvýšených tanečních platforem u pódia s nejlepším výhledem na show. Na taneční platformy si lze zajistit vstup i samostatně (vstupenky „By stage“).

Co získají členové iDNES Premium? Slevu i možnost se setkat se samotným umělcem!

Pokud jste členy iDNES Premium, můžete si zakoupit vstupenky „By stage“ se slevou rovných 300 Kč.

„By stage“ vstupenka zajišťuje samostatný vchod a hlavně přístup na speciální vyvýšené taneční platformy po obou stranách pódia, s nejlepším výhledem na stage, s vlastními bary a zázemím.

Aby toho nebylo málo, všechny vstupenky zakoupené přes iDNES Premium budou slosovány. Vzniknout tak dva výherci, kteří získají možnost vzít někoho dalšího a užít si meet & greet, tedy osobní setkání, s Borisem Brejchou a dalšími členy Fcnkg Serious.