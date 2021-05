Divergence: první díl populární dystopické trilogie podle knih zdarma k vidění

Série Divergence bývá přirovnávána k tematicky podobným hitům mladistvých, jako jsou Hunger Games nebo Labyrint. Příběh se odehrává v postapokalyptickém Chicagu, kde lidé žijí rozdělení do pěti skupin podle toho, jaké známky chování vykazují.

Knižní série Úvodní díl románové trilogie Divergence vyšel v roce 2011, autorce Veronice Rothové bylo v té době pouhých 23 let. Celou trilogii dokončila v roce 2013. Už následující rok do kin zamířil první díl filmového zpracování.



Jednotlivé frakce se jmenují Sečtělí, Mírumilovní, Upřímní, Neohrožení a Odevzdaní. Tomuto uzavřenému světu vládnou Odevzdaní pro svou schopnost se obětovat ve prospěch druhých. Beatrice a Caleb vyrůstají u svých rodičů, kteří jsou právě Odevzdanými, nyní ale dospěli do věku, kdy je čeká zkouška nadání. Ta má určit, do které aliance budou v budoucnu patřit.



Poté, co se jejich cesty rozejdou, Beatrice záhy zjišťuje, že svět, který je obklopuje, je jedna velká lež. Dívka, která musí nově užívat jméno Triss, si začíná uvědomovat, že ve skutečnosti nepatří do žádné z přidělených škatulek. Je divergentní, což ji staví do značně nebezpečné pozice - tito lidí totiž musí ze strany společenství čelit pronásledování.



Navzdory spíše vlažnému přijetí kritiky se film Divergence se Shailene Woodley v hlavní roli stal kasovním trhákem. Vydělal téměř tři sta milionů dolarů. Zfilmovány byly následně i další díly trilogie Rezistence a Aliance.