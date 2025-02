Hříšný tanec poprvé ožije v ČR na plátně i parketu. Vyhrajte vstupenky zdarma

Dirty Dancing in concert | foto: JVS Group

Dirty Dancing Live in concert – to je výjimečný zážitek spojující filmovou klasiku s party, jakou jste vždy chtěli navštívit. Vychutnejte si digitálně remasterovaný filmový hit s vibracemi hudebních nástrojů, s podmanivými hlasy sólistů, a následně vyskočte ze sedadel a dejte průchod vlastním tanečním kreacím, fantazii i radosti z energických, hravých melodií 80. let.

Diváci se mohou těšit na snímek Hříšný tanec na širokém plátně, v plné délce, s živým doprovodem kapely a zpěváků, kteří věrně ztvární kultovní písně filmu.

Nezapomenutelný soundtrack, který se vepsal do srdcí celé jedné generace nenechává nikoho chladným už při promítání, a závěrečnými titulky zážitek rozhodně nekončí. Bezprostředně po skončení filmu totiž zpěváci a kapela odstartují afterparty, v rámci níž si diváci mohou největší hity Hříšného tance a spolu se sólisty si zazpívat a zatančit přímo v prostorech pražského O2 universa.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium a správně odpovíte na soutěžní otázku, vyhrát můžete dvě vstupenky na Dirty Dancing Live in concert, který se uskuteční 8. května v O2 universum.

Losovat budeme pět výherců, kteří získají po dvou vstupenkách.