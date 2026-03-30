Hudební legenda Diana Ross vystoupí poprvé v historii v ČR! Přednostní nákup vstupenek

Česká republika se stane dějištěm mimořádné hudební události. Jedna z nejvlivnějších osobností světové hudby, legendární Diana Ross, vystoupí 29. července 2026 v plzeňském Amfiteátru Lochotín. Půjde o její vůbec první koncert před českým publikem. Předplatitelé iDNES Premium mají nyní exkluzivní příležitost zajistit si ta nejlepší místa v přednostním nákupu.
foto: archiv Diany Ross

Vstupenky na tento jedinečný hudební zážitek jdou do běžného prodeje ve středu 8. dubna v 10:00 hodin. Předplatitelé iDNES Premium však mají obrovskou výhodu – do systému pro přednostní nákup se dostanou s více než týdenním předstihem již v úterý 31. března od 11:00 hodin. To představuje zásadní benefit, jelikož se očekává enormní zájem a vstupenky z první nejlevnější vlny mohou rychle zmizet.

Pouze tři koncerty v Evropě

Americká ikona se letos rozhodla odehrát na evropském kontinentu pouhá tři vystoupení. Koncert v Plzni tak bude nejen její českou premiérou, ale i zcela výjimečnou událostí pro celý středoevropský region. Pro srovnání – jedinou výjimkou v okolních zemích za poslední dekády byla její účast na oslavách v Budapešti v roce 1996. Vzhledem k tomuto faktu pořadatelé očekávají masivní zájem zahraničních fanoušků, pro které je plzeňský amfiteátr velmi dobře dostupný.

Magická atmosféra pod širým nebem

Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici velkých open-air scén, které si v minulosti oblíbili umělci jako The Beatles, Pink Floyd či Whitney Houston. Přírodní amfiteátry aktuálně zažívají obrovský návrat. Nabízejí kapacitu srovnatelnou s obřími halami, ale zároveň poskytují jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a mnohem těsnějšího kontaktu s publikem. Koncert Diany Ross tak slibuje neopakovatelný letní zážitek.

Hlas, který formoval popkulturu

Zpěvačka se do historie nesmazatelně zapsala nejprve jako hlavní tvář skupiny The Supremes a následně během své oslnivé sólové kariéry. Prodala přes 100 milionů nahrávek, ovlivnila Michaela Jacksona a získala cenu Grammy za celoživotní přínos.

V Plzni zazní nesmrtelné hity jako Ain’t No Mountain High Enough, I Will Survive, I’m Coming Out či ikonická Upside Down. Právě poslední jmenovaná skladba si nedávno našla i nejmladší generaci posluchačů díky využití v globálně úspěšném seriálu Stranger Things.

