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Hudební legenda Diana Ross poprvé v Česku. Získejte dvě vstupenky za cenu jedné

Autor:
  10:31
Zpěvačka Diana Ross

Zpěvačka Diana Ross | foto: archiv Diany Ross

Zpěvačka Diana Ross na MET Gala 2025
Zpěvačka Diana Ross v Plzni
Zpěvačka Diana Ross
Zpěvačka Diana Ross
13 fotografií

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Česko se stane dějištěm mimořádné hudební události. Hudební legenda Diana Ross vystoupí poprvé v historii před českým publikem. Exkluzivní koncert se uskuteční 29. července 2026 v unikátním prostředí největšího přírodního amfiteátru Lochotín v Plzni. Pro předplatitele iDNES Premium jsme k této příležitosti připravili mimořádný benefit – vstupenky na tento neopakovatelný letní zážitek můžete nyní pořídit v exkluzivní akci 1+1 zdarma. To znamená, že k zakoupené vstupence dostanete druhou bezplatně. Je potřeba si ale pospíšit, zbývají už jen poslední vstupenky.

Letos se americká ikona rozhodla odehrát na evropském kontinentu pouhá tři vystoupení. Pro Českou republiku i celý středoevropský region tak jde o její vůbec první samostatné vystoupení. Jedinou výjimkou v okolních zemích za poslední dekády byla její účast na oslavách v Budapešti v roce 1996. Vzhledem k tomuto faktu a výborné dostupnosti plzeňského amfiteátru se očekává masivní zájem zahraničních fanoušků.

Zpěvačka Diana Ross v Plzni

Hlas, který formoval popkulturu

Diana Ross se nesmazatelně zapsala do hudební historie jako hlavní tvář skupiny The Supremes, jedné z nejúspěšnějších dívčích formací všech dob. Její následná sólová kariéra ji katapultovala mezi světové hvězdy a stala se ikonou filmu, módy i popkultury. Během své kariéry výrazně ovlivnila celou generaci umělců, včetně Michaela Jacksona, který ji označoval za jednu ze svých největších inspirací.

Zpěvačka prodala více než 100 milionů nahrávek, získala cenu Grammy za celoživotní přínos, byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a obdržela také nejvyšší americké civilní vyznamenání. V Plzni zazní průřez jejím mimořádně bohatým repertoárem, včetně světových hitů jako Ain’t No Mountain High Enough, I Will Survive, I’m Coming Out či ikonické Upside Down. Právě poslední jmenovaná píseň si nedávno získala i nejmladší generaci posluchačů díky využití v globálně úspěšném seriálu Stranger Things.

Amfiteátr Lochotín v Plzni

Magická atmosféra a speciální hosté

Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici velkých open air scén. Tyto přírodní amfiteátry aktuálně zažívají obrovský návrat, protože nabízejí kapacitu srovnatelnou s obřími halami, ale zároveň poskytují jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a mnohem těsnějšího kontaktu s publikem.

Jako speciální opening act exkluzivního koncertu vystoupí uskupení 4 Tenoři. Čtveřice charismatických zpěváků přiveze do Plzně svůj osvědčený mix operního mistrovství a slavných muzikálových hitů, se kterým nedávno slavila úspěch i v prestižní newyorské Carnegie Hall.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, máte exkluzivní možnost zakoupit si vstupenky na plzeňský koncert Diany Ross ve speciální akci 1+1 zdarma.

Ke každé zakoupené vstupence tak získáte druhou vstupenku jako bonus zcela zdarma. Můžete tak vzít partnera, rodinu nebo přátele na tento jedinečný hudební večer, který se již nebude opakovat, a užít si ho za polovinu ceny.

Jak získat vstupenky 1+1 zdarma?

  • Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. Ten si zkopírujte.
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