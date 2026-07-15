Hudební legenda Diana Ross poprvé v Česku. Získejte dvě vstupenky za cenu jedné

Letos se americká ikona rozhodla odehrát na evropském kontinentu pouhá tři vystoupení. Pro Českou republiku i celý středoevropský region tak jde o její vůbec první samostatné vystoupení. Jedinou výjimkou v okolních zemích za poslední dekády byla její účast na oslavách v Budapešti v roce 1996. Vzhledem k tomuto faktu a výborné dostupnosti plzeňského amfiteátru se očekává masivní zájem zahraničních fanoušků.
Hlas, který formoval popkulturu
Diana Ross se nesmazatelně zapsala do hudební historie jako hlavní tvář skupiny The Supremes, jedné z nejúspěšnějších dívčích formací všech dob. Její následná sólová kariéra ji katapultovala mezi světové hvězdy a stala se ikonou filmu, módy i popkultury. Během své kariéry výrazně ovlivnila celou generaci umělců, včetně Michaela Jacksona, který ji označoval za jednu ze svých největších inspirací.
Zpěvačka prodala více než 100 milionů nahrávek, získala cenu Grammy za celoživotní přínos, byla uvedena do Rock and Roll Hall of Fame a obdržela také nejvyšší americké civilní vyznamenání. V Plzni zazní průřez jejím mimořádně bohatým repertoárem, včetně světových hitů jako Ain’t No Mountain High Enough, I Will Survive, I’m Coming Out či ikonické Upside Down. Právě poslední jmenovaná píseň si nedávno získala i nejmladší generaci posluchačů díky využití v globálně úspěšném seriálu Stranger Things.
Magická atmosféra a speciální hosté
Amfiteátr Lochotín svou atmosférou navazuje na tradici velkých open air scén. Tyto přírodní amfiteátry aktuálně zažívají obrovský návrat, protože nabízejí kapacitu srovnatelnou s obřími halami, ale zároveň poskytují jedinečné spojení hudby, přírodní scenérie a mnohem těsnějšího kontaktu s publikem.
Jako speciální opening act exkluzivního koncertu vystoupí uskupení 4 Tenoři. Čtveřice charismatických zpěváků přiveze do Plzně svůj osvědčený mix operního mistrovství a slavných muzikálových hitů, se kterým nedávno slavila úspěch i v prestižní newyorské Carnegie Hall.
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