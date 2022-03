O morálním neklidu v románu z venkova: audiokniha Dešťová hůl s 40% slevou

Zbyněk, profesí správce pozemků, se po mnoha letech setkává se svou dávnou láskou, aby jí pomohl se zdánlivě jednoduchým majetkoprávním problémem. Vrací se na venkov, do míst svého dětství a dospívání, a postupně se téměř detektivně zaplete do nejasných okolností sporu o pozemek, ale také do své osobní a manželské krize.

Potýká se s nespavostí, bloudí krajinou a katastrálními mapami, nad nimiž si vysnívá osudy vepsané na zakreslená území. Pro někoho představují užitečně investované peníze a pro jiného znamenají celý život i s dědictvím předchozích generací.

Postupně se Zbyněk dostává až do zlomového okamžiku. V něm s tváří pomalovanou válečnými barvami vyráží do boje za to, aby se jednoho rána „nevzbudil jako někdo jinej“.

Autorem románu je českobudějovický autor Jiří Hájíček. Začínal jako básník, jeho první knižní prózou byla v roce 1998 sbírka povídek Snídaně na refýži. Ve svých realistiských dílech často čerpá z prostředí jihočeského venkova. Po úspěšných románech Selský baroko a Rybí krev završil titulem Dešťová hůl svou takzvanou „venkovskou trilogii morálního neklidu“.

Audioknihu čte Martin Pechlát.