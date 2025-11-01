  • Sobota 1. listopadu 2025 Felix

Soutěžte o deskovou hru Stínadla inspirovanou legendárními příběhy Rychlých šípů

Zaslouží si titul nejlepší české dobrodružství všech dob? Příběhy Jaroslava Foglara okouzlují čtenáře už po generace – a nyní se jejich svět přesouvá i na herní plán. Členové iDNES Premium mohou soutěžit o pět deskových her Stínadla, které vznikly na motivy kultovních románů Záhada hlavolamu a Stínadla se bouří.

Desková hra Stínadla

Kooperativní hra Stínadla od vydavatelství Albi vtáhne hráče přímo do srdce tajuplného města, kde na každém rohu číhá záhada i nebezpečí. Hráči se stávají členy slavného klubu Rychlých šípů, společně pátrají po stopách Ježka v kleci, plní úkoly a snaží se vyhnout nelítostným Vontům.

Autorem hry je Vláďa Chvátil, nejúspěšnější český tvůrce deskových her, který stojí například za hity Krycí jména či Through the Ages. Díky pěti různým scénářům je každá partie jiná – a vždy plná napětí. Hra je určena pro 1–5 hráčů od 12 let.

Foglarovky ožívají i na iDNES.cz

Deskovka vznikla k výročí spojenému s Jaroslavem Foglarem, autorem, který ovlivnil celé generace českých čtenářů. Jeho příběhy o přátelství, odvaze a čestnosti formovaly nejen dětství tisíců lidí, ale i podobu moderní české literatury pro mládež. Série o Rychlých šípech, Hoších od Bobří řeky či Chataři z Jezerní kotliny patří k pokladům české kultury.

Na iDNES.cz proto od listopadu vychází speciál Foglarovky: Příběhy knih Jaroslava Foglara, který připomene nejslavnější díla i jejich odkaz.

Otestujte své znalosti a vyhrajte

Předplatitelé iDNES Premium mají možnost na sedmi kvízových otázkách dokázat, že se v Rychlých šípech a díle Jaroslava Foglara vyznají. Pokud odpoví na všechny otázky správně, dostanou se do slosování o pět deskových her Stínadla v hodnotě 999 Kč.

Ze správných odpovědí tedy budeme losovat pět výherců.

Soutěžit je možné také o knihy Záhada hlavolamu – ideální doplněk k hernímu dobrodružství.

