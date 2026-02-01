Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Sedm žen a tři muži se uchýlí před morovou nákazou na venkov a tam si poté deset dní vyprávějí nejrůznější příběhy: o lásce, nevěře, lstech a intrikách, ale také náboženství a pokryteckých duchovních.
Giovanni Boccaccio v těchto stech příbězích vychází často ze starší tradice, antiky i středověku, ale jeho svět už je jiný – člověk se v něm vymaňuje z náboženské morálky a důraz nově klade na své city, důvtip a svobodu.
Dekameron je jedním ze zakladatelských děl italské i evropské renesance. Za hodnotné je považováno mimo jiné i pro svůj podrobný popis morové epidemie. Boccaccio psal knihu v letech 1348 - 1353.
Ve své době pochopitelně tento soubor stovky novel budil kontroverzi. Autor se totiž vysmíval tehdejším duchovním elitám, pro svůj otevřeně erotický obsah byl Dekameron dlouho na seznamu zakázaných knih.