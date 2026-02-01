  • Neděle 1. února 2026 Hynek

Dílo, které pobouřilo středověkou církev. Slavný Dekameron v e-knize zdarma

Autor:
Dekameron, rozsáhlý soubor sta novel ze čtrnáctého století, je dodnes považován za jedno z nejvýznamnějších děl pozdního středověku. Italský autor Giovanni Boccaccio v něm popsal tehdejší morovou epidemii a lechtivými příběhy provokoval církev. Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu zdarma.

Dekameron | foto: Knihy Dobrovsky

Sedm žen a tři muži se uchýlí před morovou nákazou na venkov a tam si poté deset dní vyprávějí nejrůznější příběhy: o lásce, nevěře, lstech a intrikách, ale také náboženství a pokryteckých duchovních.

italský spisovatel Giovanni Boccaccio
Dekameron
Giovanni Boccaccio v těchto stech příbězích vychází často ze starší tradice, antiky i středověku, ale jeho svět už je jiný – člověk se v něm vymaňuje z náboženské morálky a důraz nově klade na své city, důvtip a svobodu.

Dekameron je jedním ze zakladatelských děl italské i evropské renesance. Za hodnotné je považováno mimo jiné i pro svůj podrobný popis morové epidemie. Boccaccio psal knihu v letech 1348 - 1353.

Ve své době pochopitelně tento soubor stovky novel budil kontroverzi. Autor se totiž vysmíval tehdejším duchovním elitám, pro svůj otevřeně erotický obsah byl Dekameron dlouho na seznamu zakázaných knih.

Jak získat e-knihu zdarma

  • Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium
  • Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku
  • Přihlaste se nebo se zaregistrujte
  • V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz
  • Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku
  • E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně
  • Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně

