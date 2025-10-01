První díl z nové série Vondrušky. Audiokniha Dědictví templářů se 40% slevou

Příběh nové Vondruškovy série se odehrává ve dvou rovinách. První v roce 1993, kdy vystudovaná lingvistka a vlivem okolností také amatérská detektivka Dita Rossová překládá latinský rukopis, pátrá po vrahovi svého kolegy vědce a také po templářském pokladu.

Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška
Druhá rovina se odehrává v roce 1537, kdy Vilém z Lipé píše právě onen latinský rukopis, který Dita ve 20. století překládá, a rovněž pátrá po pokladu templářů. Viléma a Ditu začne postupem času spojovat mnohem více než rukopis. Jako by se snad historie opakovala…
Vystudovaný historik Vlastimil Vondruška patří k našim nejvýznamnějším současným autorům historických románů. Náklady jeho děl se pohybují v řádech desetitisíců kusů, patří také dlouhodobě k nejpůjčovanějším v českých knihovnách. Napsal i řadu titulů pro mládež a odborných publikací.
Titul Dědictví templářů zahajuje novou sérii historických detektivek nazvanou Případy Afrodity Rossové. Podle vydavatele jde o příběh propracovaný, plný historických detailů a napínavý až do samotného konce.
Audioknihu čtou Marie Štípková a Miroslav Černý.