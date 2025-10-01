  • Středa 1. října 2025 Igor

První díl z nové série Vondrušky. Audiokniha Dědictví templářů se 40% slevou

Autor:
Nejoblíbenější český autor historických detektivek Vlastimil Vondruška přišel s novou knižní sérií. Její hrdinkou je lingvistka Afrodita Rossová. Hned v prvním případu ji překlad latinského rukopisu přivede až k pátrání po legendárním pokladu templářů. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Dědictví templářů

Dědictví templářů | foto: Tympanum

Vlastimil Vondruška
spisovatel a historik Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška
Spisovatel Vlastimil Vondruška na snímku z roku 2021
8 fotografií

Příběh nové Vondruškovy série se odehrává ve dvou rovinách. První v roce 1993, kdy vystudovaná lingvistka a vlivem okolností také amatérská detektivka Dita Rossová překládá latinský rukopis, pátrá po vrahovi svého kolegy vědce a také po templářském pokladu.

Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška

Druhá rovina se odehrává v roce 1537, kdy Vilém z Lipé píše právě onen latinský rukopis, který Dita ve 20. století překládá, a rovněž pátrá po pokladu templářů. Viléma a Ditu začne postupem času spojovat mnohem více než rukopis. Jako by se snad historie opakovala…

Další audioknihy Vlastimila Vondrušky si pořídíte zde

Vystudovaný historik Vlastimil Vondruška patří k našim nejvýznamnějším současným autorům historických románů. Náklady jeho děl se pohybují v řádech desetitisíců kusů, patří také dlouhodobě k nejpůjčovanějším v českých knihovnách. Napsal i řadu titulů pro mládež a odborných publikací.

Titul Dědictví templářů zahajuje novou sérii historických detektivek nazvanou Případy Afrodity Rossové. Podle vydavatele jde o příběh propracovaný, plný historických detailů a napínavý až do samotného konce.

Audioknihu čtou Marie Štípková a Miroslav Černý.

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Kdo mě vzal prvně za ruku

429 Kč 257 Kč
Koupit
-40 %

Kronika lesa 1: Případ ztracených ježků

299 Kč 179 Kč
Koupit
-40 %

0 TU - svazek II.

399 Kč 239 Kč
Koupit
-40 %

