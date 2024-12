Pro milovníky komiksů. Nejlepší DC filmy a seriály můžete sledovat zdarma na Maxu

Tučňák

Šlo o jedno z největších televizních překvapení tohoto roku. Nikdo neměl příliš velká očekávání, ale všichni kritici se shodují – Tučňák s nepoznatelným Colinem Farrellem je nejen asi nejlepší seriál podle DC Comics, ale možná i jeden z nejlepších seriálů roku celkově.

Colin Farrell zde ztvárňuje známého záporáka ze světa Batmana, který se již objevil ve filmu Batman s Robertem Pattisonem v hlavní roli. Seriál je spíše něco jako Sopránovi komiksového světa – sledujeme svět mafiánů v Gothamu a složitou konkurenční cestu k moci. Zvraty jsou na každém rohu, sledujeme vynikající herecké výkony, zejména pak naprosto famózní Cristin Milioti v roli Sofie Falcone. Žádný seriál vycházející z komiksu nebyl lepší.

Batman

Když už je řeč o Tučňákovi, rozhodně sem musíme zařadit i film Batman od Matta Reevese. Nejenže tento snímek stál u zrodu Tučňáka v podání Colina Farrella, ale i Robert Pattinson jako Bruce Wayne alias Batman a temná atmosféra filmu byla úctyhodným pokračováním trilogie od Christophera Nolana (o ní více za chvíli). Navíc Paul Dano v roli Hádankáře nabízí asi nejstrašidelnější ztvárnění tohoto klasického záporáka.

Temný rytíř

Samozřejmě zde nesmí chybět druhý díl batmanovské trilogie Christophera Nolana, který nám dal Heatha Ledgera jako Jokera – postavu, kterou těžko někdo překoná (vždyť za ni získal posmrtně i Oscara). Tento film funguje ve všech směrech od první sekundy, kdy zazní dunivá hudba Hanse Zimmera. Nejde jen o komiksový film, ale o komplexní thriller ukazující, co by se mohlo stát, kdyby se nějaký miliardář pasoval do role samozvaného zachránce světa v kostýmu.

Batman: Animovaný seriál

U Batmana ještě chvilku zůstaneme a vrátíme se do 90. let. V roce 1992 vznikl animovaný seriál Batman, který mohl na první pohled působit jako pohádka pro děti. Pokud byste ho však pustili svému dítěti mladšímu 12 let, nejenže by nechápalo všechna dospělácká témata, která seriál řeší, ale nejspíš by skončilo i s nočními můrami. Seriál vznikl po filmovém Batmanovi od Tima Burtona a atmosférou se u něj hodně inspiroval. Tvůrce Bruce Timm se stal milovanou osobností mezi fanoušky DC Comics a dodnes dohlíží na celou animovanou divizi DC.

Liga spravedlnosti: Krize na nekonečnu Zemí

Když už jsme u animovaných DC filmů, rozhodně nelze nezmínit tuto třídílnou ságu (na Maxu jsou zatím první dva filmy) vycházející z jedné z nejslavnějších komiksových zápletek. Multivesmír je na pokraji zničení. Na jednotlivé vesmíry útočí a likviduje je záhadná postava, a hrdinové z různých dimenzí, včetně Supermana, Batmana, Wonder Woman a dalších členů Ligy spravedlnosti, musí spojit síly, aby zkáze zabránili.

Doom Patrol

Podle mnohých jde o nejlepší superhrdinský seriál. Přitom postavy v něm jsou spíše odpadlíci, o které nikdo jiný nestál – a právě v tom je celé kouzlo. Máme tu chlápka s robotickým tělem, člověka s mocnou negativní energií, která mu neustále způsobuje popáleniny, dívku, jejíž tělo dokáže měnit tvar (což si příliš neužívá), nebo Crazy Jane s 64 osobnostmi, z nichž každá má jinou schopnost. Kdo však bude zrovna „na řadě“?

Tento seriál má zvraty, akci, napětí, , ale hlavně hodně srdíčka a originálně zpracovává psychické problémy a traumata postav.

Peacemaker

Pokud jste ve filmu Suicide Squad milovali Johna Cenu v roli Peacemakera, velkého vlastence, který se nebojí zabíjet pro svou zemi, nejste sami. Vysloužil si vlastní seriál, za kterým stojí James Gunn, nynější šéf celé filmové a televizní odnože DC (a tvůrce Guardians of the Galaxy u konkurence).

Peacemaker je přinucen připojit se k tajné vládní operaci, jejímž cílem je eliminovat mimozemskou invazi. Mezitím řeší otázky vlastní morálky a komplikovaný vztah s otcem. Akce, spousta černého humoru a skvělý John Cena. Druhá série je na cestě.

Watchmen

Seriálové pokračování jednoho z nejklasičtějších komiksů Alana Moorea, který superhrdiny poprvé ukázal v novém světle – tedy ne jako jednoznačně kladné postavy – nemělo na papíře fungovat. Ale fungovalo znamenitě. Namísto přímé adaptace jsme se dočkali navázání příběhu do současnosti, přičemž důraz byl kladen na otázky rasismu, identity a společenské spravedlnosti. Watchmen je spíše společenský komentář zabalený do temného, filozofického a psychologického příběhu.

No a pokud máte raději konkurenční marvelovky…

Spider-Man: Paralelní světy a Napříč paralelními světy

Na Maxu najdete spoustu filmů se Spider-Manem, ale žádný hraný film nepředčí dvojici animovaných příběhu s Milesem Moralesem v roli Spider-Mana. Pokud jste stále neviděli, určitě to napravte. Čeká vás pořádná jízda.

Co dělat, abych získal Max na 3 měsíce? Pokud jste nový roční člen iDNES Premium , stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte z měsíčního tarifu přejít na roční, případně si roční členství prodloužit . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství.

, stačí kliknout na zlaté tlačítko, čímž získáte unikátní kód. V případě, že jste stávajícím členem iDNES Premium, musíte . Kód je potřeba si vybrat do 7 dní od vzniku nového ročního členství. Kód si zkopírujte a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“

a pokračujte na další stránku přes zlaté tlačítko dole „Pokračujte na Max“ Zde vložte svůj kód

Vyberte balíček Standard a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně)

a dejte pokračovat (můžete si přidat i balíček Sport, ale za něj zaplatíte 70 Kč vč. DPH měsíčně) Založte si účet a dejte Vytvořit

Vyberte platební metodu. Po uplynutí 3 měsíců zdarma se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit.

se služba obnoví za cenu 219 Kč vč. DPH za měsíc. Členství je ale možné kdykoli zrušit. Pokud již máte předplatné služby Max, kód nepůjde uplatnit, dokud vaše stávající předplatné neskončí nebo nebude zrušeno v souladu s jeho podmínkami.

Při uplatnění voucheru souhlasíte s podmínkami, které najdete v kompletní podobě zde. Kód se musí uplatnit do 28. února 2025.

Nabídka platí do vyčerpání kódu. Službu poskytuje HBO Europe s.r.o.