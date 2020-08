Hudba na vinicích: Získejte zdarma vstupy na Davida Kollera ve Valticích

Po znojemském vinařství Lahofer, kde se festival zastaví od 13. do 15. srpna, mohou zájemci zavítat ještě o týden později do Chateau Valtice nebo v závěru měsíce do Třebívlic a tamního Vinařství Johann W.

Akce pro milovníky vína a hudby svedla dohromady Davida Kollera, Tomáše Kluse, MIG 21, Annu K. a Pokáče. Vedle předních českých hudebníků a podmanivých kulis vinic nechybí degustace výtečných vín a další gastronomické zážitky. Mediálním partnerem putovní akce je rádio Frekvence 1.



„Víno a zpěv k sobě neodmyslitelně patří, co svět světem stojí a odjakživa je toto spojení příslibem dobré zábavy. Letos však nabude dalšího významu - v době, kdy nemohou být realizovány velké festivaly, umožňuje tato akce hudebníkům vrátit se na pódium a současně vypomoci tuzemským vinařům, které krize zasáhla neméně tvrdě,“ vysvětluje za pořadatele Tomáš Staněk.



Po dvou vstupenkách na koncert Davida Kollera, konaný 22. srpna v Chateau Valtice, rozdáme celkem pěti výhercům. Pokud zodpovíte správně soutěžní otázku, stačí už jen doufat, že budete mít štěstí při losování.