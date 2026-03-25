Divočina rockových sedmdesátek. Audiokniha Daisy Jones & The Six se 40% slevou

Daisy Jones vyrůstala na konci šedesátých let uprostřed L.A. v klubech na Sunset Strip, kde už jako dítě poznala alkohol a drogy. V náručí rockových hvězd sní o tom, že bude psát písně, které uslyší celý svět. Po její bezstarostné kráse a božskému hlasu muži šílí. A netrvá dlouho, než si jí všimne i producent Runner Records.
Skupina The Six v té době slaví úspěch na prvním turné. Hlavní hvězda, zpěvák Billy, však na své cestě za slávou klopýtá. Utápí se v závislosti, drtí ho tíha narůstající popularity i odpovědnosti, která ho bude čekat jako budoucího otce.
Ne náhodou se cesty Daisy Jones a skupiny The Six zkříží. Hlasy Daisy a Billyho tvoří něco úžasného. Něco, z čeho celá Amerika šílí. Jejich hudební splynutí se stává legendou.
Jak ale takhle silné emoce mohou zvládnout, a jak ovlivní celou skupinu? To se dozvídáme po desetiletích, kdy má každý možnost vyprávět svůj příběh. Každý tam byl, každý má ale svou verzi toho, co se stalo. Podle knihy vznikl v roce 2023 stejnojmenný desetidílný televizní seriál.
Taylor Jenkins Reid má za sebou již několik úspěšných románů, v nichž staví do centra dění výraznou ženskou hrdinku. Ve svých knihách se opakovaně vrací k tématu opravdovosti lidských citů a napětí mezi osudem a volbou jednotlivce.