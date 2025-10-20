Popový fenomén Conan Gray míří do Prahy. Získejte vstupenky přednostně

Conan Gray, který z YouTube vyrostl v jednu z nejvýraznějších popových tváří své generace a do éteru poslal hity Heather či Maniac, dorazí do Prahy se show postavenou na silných baladách i energických popových hymnách. Naživo zazní skladby Actor, Care a další klenoty z nové desky, ale i jeho starší hity. V úvodu večera se představí Esha Tewari.
Veřejný prodej startuje v pátek 24. 10. od 9:00. Členové iDNES Premium mají možnost vybrat si nejlepší místa už ve čtvrtek 23. 10. od 10:00 v rámci přednostního nákupu.
Conan Gray je americký zpěvák a autor, který začínal jako Youtuber s covery písní od Lorde nebo Lany Del Ray. Pak ale přišla nabídka labelu Republic Records a průlom s hity jako Maniac a Heather a bylo jasné, že se tady zrodila hvězda. V posledních letech se posunul do první popové ligy: navštívil světová pódia, nasbíral miliardy streamů a stal se hlasem citlivých i sebevědomých popových písní pro dnešní publikum.
Jeho nejnovější album Wishbone navazuje na předchozí etapy Conanovy tvorby, ale zdůrazňuje vyprávění – zranitelné, emotivní a přímočaré. Místo retro-diskotéky tentokrát přichází atmosféra „nočního poslechu“, kde akustická kytara střídá produkčně plné momenty a osobní texty míří rovnou na komoru.
VIP balíčky: od „pyžamové“ lounge po prioritní vstup
Pro největší fanoušky jsou připraveny limitované balíčky. Wishbone Pajama Party VIP Experience zahrnuje vstup na stání, přístup do Wishbone Lounge (mini-expozice z kariéry, kreativní koutky na výrobu korálků a přívěsků, fotokoutek, občerstvení ve stylu „pyžamové party“), exkluzivní VIP merch, pamětní laminát, přednostní vstup do areny a prioritní nákup merche.
Druhou možností je Wishbone World Tour Premium VIP Package s lístkem na stání, exkluzivním merchem, pamětním laminátem, časným vstupem (po držitelích vyššího balíčku) a prioritou u merche.