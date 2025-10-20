  • Pondělí 20. října 2025 Vendelín

Popový fenomén Conan Gray míří do Prahy. Získejte vstupenky přednostně

Conan Gray přiveze 31. května 2026 do pražského O2 universa své nejnovější album Wishbone. Večer otevře britská písničkářka Esha Tewari a v prodeji budou i speciální VIP balíčky. Díky členství v iDNES Premium si můžete zakoupit vstupenky na ta nejlepší místa ještě před začátkem veřejného prodeje.
Zpěvák Conan Gray

Zpěvák Conan Gray | foto: Fource

Zpěvák Conan Gray v O2 universum
Zpěvák Conan Gray v Manchester Apollo
Zpěvák Conan Gray v Manchester Apollo
Zpěvák Conan Gray v Manchester Apollo
5 fotografií

Conan Gray, který z YouTube vyrostl v jednu z nejvýraznějších popových tváří své generace a do éteru poslal hity Heather či Maniac, dorazí do Prahy se show postavenou na silných baladách i energických popových hymnách. Naživo zazní skladby Actor, Care a další klenoty z nové desky, ale i jeho starší hity. V úvodu večera se představí Esha Tewari.

Veřejný prodej startuje v pátek 24. 10. od 9:00. Členové iDNES Premium mají možnost vybrat si nejlepší místa už ve čtvrtek 23. 10. od 10:00 v rámci přednostního nákupu.

Zpěvák Conan Gray v O2 universum

Conan Gray je americký zpěvák a autor, který začínal jako Youtuber s covery písní od Lorde nebo Lany Del Ray. Pak ale přišla nabídka labelu Republic Records a průlom s hity jako Maniac a Heather a bylo jasné, že se tady zrodila hvězda. V posledních letech se posunul do první popové ligy: navštívil světová pódia, nasbíral miliardy streamů a stal se hlasem citlivých i sebevědomých popových písní pro dnešní publikum.

Jeho nejnovější album Wishbone navazuje na předchozí etapy Conanovy tvorby, ale zdůrazňuje vyprávění – zranitelné, emotivní a přímočaré. Místo retro-diskotéky tentokrát přichází atmosféra „nočního poslechu“, kde akustická kytara střídá produkčně plné momenty a osobní texty míří rovnou na komoru.

VIP balíčky: od „pyžamové“ lounge po prioritní vstup

Zpěvák Conan Gray v Manchester Apollo

Pro největší fanoušky jsou připraveny limitované balíčky. Wishbone Pajama Party VIP Experience zahrnuje vstup na stání, přístup do Wishbone Lounge (mini-expozice z kariéry, kreativní koutky na výrobu korálků a přívěsků, fotokoutek, občerstvení ve stylu „pyžamové party“), exkluzivní VIP merch, pamětní laminát, přednostní vstup do areny a prioritní nákup merche.

Druhou možností je Wishbone World Tour Premium VIP Package s lístkem na stání, exkluzivním merchem, pamětním laminátem, časným vstupem (po držitelích vyššího balíčku) a prioritou u merche.

