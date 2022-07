Získejte zdarma vstupy na Colours Of Ostrava s hvězdnými The Killers

Zatím poslední ročník jedinečného festivalu Colours Of Ostrava se uskutečnil v roce 2019, po následující dvě léta zhatila akci pandemie. Nyní se fanoušci opět dočkají bohatého programu zahrnujícího více než 350 bodů. Vedle koncertů také divadelní představení, promítání filmů, workshopy, diskuze a zastoupeno bude i výtvarné umění.

Největší hvězdou letošních Colours jsou američtí rockeři The Killers, kteří za více než dvacet let působení prodali přes 28 milionů kopií svých alb a koncertovali v největších arénách světa, včetně legendární Madison Square Garden v New Yorku, londýnského stadionu Wembley nebo hlavního pódia kultovního festivalu Glastonbury. Právem jsou muzikanti z Las Vegas označováni za největší rockovou kapelu 21. století.

K dalším lákadlům čtyřdenního programu patří elektropopové duo Twenty One Pilots, které si zcela podmanilo světové žebříčky s hity z alba Blurryface z roku 2015, českými fanoušky milovaná zpěvačka LP nebo skotští indie rockeři Franz Ferdinad. Velkolepé finále akce obstará nizozemský DJ Martin Garrix se svou vizuálně bombastickou show.

Získejte vstupenky zdarma

Uživatelům iDNES Premium přinášíme v soutěži možnost získat standardní celofestivalové vstupenky pro dvě osoby. Zahrnují vstup do areálu po celé čtyři dny, přístup na fórum Meltingpot a také výhody v rámci programu Colours Plus. Z výhry se bude radovat hned deset šťastlivců, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a ukáže na ně los.