E-kniha Cizinky ve vlaku: variace na příběh proslavený Hitchcockem zdarma

Selena Murphy je na cestě z práce, když její vlak zničehonic zastaví. Při čekání se dá do řeči s krásnou neznámou ženou, která sedí vedle ní. Hovor plyne rychle a nenuceně. Dotyčná se představí jako Martha a svěří se, že je uvězněná ve vztahu se svým nadřízeným.

Také Selena své nové známé prozradí, co ji trápí - řekne jí, že podezírá manžela z milostného poměru s jejich chůvou. Když vlak následně dorazí do Seleniny stanice, obě ženy se rozejdou s tím, že už se nejspíš nikdy nesetkají.

O pár dní později však chůva rodiny Murphyových zmizí. Selenin kdysi dokonalý život se vzápětí obrátí vzhůru nohama. Zatímco čím dál víc zabředává do záhady zmizelé chůvy a její manželství přichází k dalším a dalším úrazům, začíná přemýšlet, kdo vlastně ve skutečnosti byla ona neznámá spolucestující. Ani zdaleka ovšem není připravená na to, co nakonec zjistí.

Americká autorka Lisa Unger vzdala tímto dílem moderní poctu thrillerové klasice Cizinci ve vlaku od Patricie Highsmith, kterou proslavil film Alfreda Hitchcocka. Spisovatelka napsala již několik bestsellerů, včetně románů Krásné lži a Střípky pravdy, které znají i čeští čtenáři.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně