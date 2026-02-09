Cizinka: bestseller o ženě mezi dvěma světy v audioknize zdarma

Claire Randall pracovala během druhé světové války v polní nemocnici jako armádní zdravotní sestra a svého muže Franka viděla za celou dobu jen třikrát. Nyní se manželé vydávají na druhé líbánky, aby se znovu sblížili v idylickém prostředí skotského venkova.
Když se však při prohlídce starověkého kamenného kruhu nazvaného Craigh na Dun dotkne Claire jednoho z menhirů, propadne se časem o dvě století zpátky - do roku 1743.
Náhle je z ní cizinka - Angličanka ve Skotsku zmítaném válkou a odbojem klanů v pohraničí, v době jakobitských povstání, jen pár let před osudovou bitvou u Cullodenu.
Ocitá se uprostřed intrik místních horalů a zemanů, jimiž je považována za britskou špionku. Díky svým léčitelským schopnostem se seznámí s charismatickým mladým Skotem Jamesem Fraserem, který jí nabídne ochranu, ale i lásku. Je uvězněna mezi dvěma životy, které nelze vzájemně skloubit.
Další audioknihy ze série Cizinka si pořídíte zde
Próza americké autorky Diane Gabaldon získala cenu Romance Writers of America’s RITA jako Nejlepší romance roku 1991. Podle románu a několika jeho pokračování byl natočen oblíbený seriál Cizinka (Outlander).
Audioknihu čte Jitka Ježková, oblíbená herečka a dabérka, ale také modelka a zpěvačka. Hrála v televizních seriálech Prima sezóna nebo Nováci, dnes se převážně věnuje divadlu a dabingu. V roce 2004 obdržela Cenu Františka Filipovského za ženský herecký výkon v dabingu za film Teorie létání.