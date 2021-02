Chraňte své plíce. Získejte zdarma čističku vzduchu od značky Philips

K čemu je dobrá čistička vzduchu? Poradí si se smogem, který v chladnějších měsících trápí většinu České republiky. Z přibližně 70 procent proniká do domácností, škol i kanceláří.

Smogové částice jsou klidně i třicetkrát menší, než je šířka lidského vlasu a pronikají hluboko do plic, kde mohou způsobovat řadu zdravotních komplikací. I s tak malými částicemi si Philips poradí. Odstraňuje i alergeny, bakterie nebo pachy. Filtruje také chřipkové viry H1N1.



Modrá znamená čistý vzduch

Čistička vzduchu Philips vyčistí místnost až do velikosti 39 m². Kvalitu vzduchu v reálném čase zobrazuje na displeji, a to jak pomocí barevného kroužku, tak prostřednictvím čísel (zobrazuje množství smogových částic PM 2.5 a alergenů). Pokud kroužek září modře, je vzduch v místnosti čistý, pokud se zbarví do červena, je vzduch znečištěn a je potřeba jej vyčistit.

Předfiltr zachycuje prach a chlupy, filtr s aktivním uhlím si poradí s nepříjemnými pachy a NanoProtect HEPA filtr zachytí i ty nejmenší částice od velikosti 3 nanometrů.

V okamžiku, kdy se v místnosti zešeří, čistička sama ztlumí displej, aby vás zbytečně neoslňoval. V režimu spánku pak čistička nevydává téměř žádný hluk, což v kombinaci se ztlumeným displejem zaručuje klidný zdravý spánek.

Pokud navíc čističku propojíte s aplikací Clean Home+, můžete ji ovládat odkudkoliv, mít neustálý přehled o kvalitě vzduchu doma nebo mít pod kontrolou stav filtru. Na rozdíl od čističek s ionizační technologií také neprodukuje při provozu žádný ozón, který škodí zdraví – kromě pálení očí, nosu nebo krku může způsobovat potíže s dýcháním a je nebezpečný i pro kardiovaskulární systém. V neposlední řadě oceníte i minimalistický a elegantní design čističky.

