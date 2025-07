Cirque du Soleil poprvé rozvine své obří šapitó v Praze. Vyhrajte rodinné vstupenky

Poprvé ve své historii postaví kanadský Cirque du Soleil své legendární šapitó v Česku, konkrétně na pražské Letenské pláni. V úchvatném velkém stanu vysokém 19 metrů s kapacitou 2 500 diváků ožije od 3. září jedno z nejúspěšnějších představení posledních let – KURIOS, Kabinet kuriozit. Návštěvníci tak budou mít možnost zažít strhující umění světoznámého souboru v prostředí, ve kterém vzniklo.

Všichni účinkující představení KURIOS - Kabinet kuriozit na jednom jevišti. Vpředu Pan Mikrokosmos a jeho alternace Cosmolito. (19. dubna 2024)

Za branami ikonického šapitó, jehož střecha se klene nad diváky ve výšce bezmála 20 metrů, se skrývá alternativní svět inspirovaný steampunkem. Nahlédnete do laboratoře geniálního vynálezce, jehož svět převrátí naruby nečekaná návštěva. Fantazie, humor a poezie se tu mísí se strhujícími akrobatickými výkony, které překračují hranice představivosti.

Dechberoucí akrobacie, kterou jinde neuvidíte

Tvůrci KURIOS slibují, že každé z akrobatických čísel vás přiměje zatajit dech. Například při čísle Acro Net se umělci odráží od speciální pružné sítě natažené přes celé jeviště. Síť umí fungovat jako obrovský prak, díky kterému se akrobaté ocitnou téměř až u vrcholku šapitó.

Akrobaté na síti AcroNet v představení KURIOS - Kabinet kuriozit. (19. března 2025) Nebojácný letec je ve vystoupení KURIOS odborníkem na trik „rola bola“. Balancuje na nestabilní pohyblivé konstrukci složené z krychlí a válců. (19. března 2025)

Adrenalinovou podívanou nabídne také odvážný letec v disciplíně Rola Bola. Ten se objeví ve svém vrtulovém letadle balancujícím na pohyblivé konstrukci, která se navíc houpe nad hlavami diváků v kyvadlovém pohybu. Divákům doslova zamotá hlavu.

Zázraky flexibility i akrobatické kolo ve vzduchu

V jiném vystoupení uvidíte akrobatku, jak ve vzduchu předvádí neuvěřitelné pózy na speciálním akrobatickém kole – a to vše hlavou dolů. Hadí ženy zase fascinují diváky svou mimořádnou pružností, když se vzájemně proplétají v úchvatných figurách na obří mechanické ruce, jež je součástí tajemného kabinetu kuriozit.

KURIOS však není pouze akrobatickou podívanou, je to především příběh, který oslavuje sílu fantazie. „Chtěli jsme vytvořit něco, co lidé ještě nikdy neviděli,“ uvedl režisér Michel Laprise. „Je to oslava představivosti, kde hranice mezi realitou a snem úplně mizí.“

Akrobatka na kole v představení KURIOS.

Jak vzniká velká show pod šapitó?

Za každým z akrobatických výkonů stojí stovky hodin tréninku a precizní přípravy. Kostýmy i rekvizity jsou ručně vyráběny přímo v dílnách Cirque du Soleil v Montrealu a každý z akrobatů věnuje roky tréninku, aby se stal mistrem svého řemesla. Zákulisí KURIOS je tak stejně fascinující jako samotné představení.

Od premiéry v Montrealu v roce 2014 uchvátila show už více než 6 milionů diváků v 35 městech světa. Nyní můžete tento výjimečný zážitek zažít poprvé přímo v srdci Prahy.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete pět vstupenek na premiérový večer Cirque du Soleil KURIOS — Kabinet kuriozit, který se uskuteční 4. září.

Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem je Cirque du Soleil.