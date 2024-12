Steampunkový Cirque du Soleil Kurios míří do Česka. Přednostní nákup vstupenek

V roce 2025 se do Prahy vrátí soubor Cirque du Soleil s dalším představením. Je jím jedno ze svých kritiky nejlépe hodnocených představení, KURIOS - Kabinet kuriozit. První představení se uskuteční 3. září 2025 a KURIOS bude možné obdivovat až do 12. října 2025.

Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat od pátku 13. 12 od XX hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete vstupenky na jakékoli z 31 naplánovaných představení již od středy XX. 12. od XX hodin.

KURIOS se uskuteční v obrovském šapitó, které je speciálně vytvořené pro představení Cirque de Soleil. Poprvé v České republice tak bude možné sledovat dechberoucí umění souboru pod ikonickým velkým stanem, který pojme 2 500 diváků. Návštěvníci vstoupí do jedinečného světa KURIOS a zažijí show, která oslavuje imaginaci v prostředí, které nemá obdoby.

KURIOS – Kabinet kuriozit je kritiky a návštěvníky vysoce hodnocené představení. Rukopis Cirque de Soleil je v něm jasně znatelný: představení je spojením strhující akrobacie s osvěžujícím nádechem poezie, umění a humoru. KURIOS umožní každému únik z reality běžných dnů. Vstoupíte do jedinečného světa, který je inspirovaný steampunkem a ve kterém ožijí vaše sny.

Vítejte v alternativním univerzu, ve kterém čekají zázraky na ty, kteří důvěřují své představivosti. Nahlédněte do mechanické laboratoře vynálezce, ve které má všechno svůj pevný řád. Jednoho dne do tohoto předem daného systému vstoupí postavy z jiného světa a koncept vynálezce obrátí zcela vzhůru nohama. Jeho výtvory mu začínají ožívat před očima. Jakmile se odemknou dveře do této říše zázraků, čas se zcela zastaví. Viditelné se stává neviditelným a perspektivy se mění, KURIOS propuká v oslavu síly představivosti.

Představení KURIOS mělo premiéru v Montrealu v roce 2014. Obdivovalo jej již více než 6 milionů diváků ve 35 městech po celém světě. Soubor odehrál již více než 3 000 repríz.