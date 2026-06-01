Výjimečné představení propojuje více než dva tisíce let starou tradici čínské akrobacie s moderním scénickým pojetím a vizuální elegancí. Pod vedením uměleckého ředitele Raoula Schoreggeho vznikl jedinečný „Best of“ výběr toho nejlepšího, co současná akrobatická scéna nabízí. Tvůrci slibují podívanou bez přehnaných umělých efektů, která staví především na harmonii, síle okamžiku a absolutní koncentraci interpretů.
Za hranicí lidských možností
Na jevišti se představí nová generace artistů z prestižních čínských cirkusových akademií. Každý jejich pohyb je výsledkem mnoha let tvrdého tréninku a mimořádné disciplíny, přičemž mnozí z nich věnovali akrobacii celý svůj dosavadní život. Vystupující tak na scénu nevstupují pouze jako performeři, ale jako skuteční mistři rovnováhy, kteří svými oceňovanými čísly uchvacují diváky i poroty na mezinárodních festivalech po celém světě.
Tři města, tři exkluzivní večery
Čeští diváci budou mít příležitost zažít tuto světovou produkci v rámci speciálního evropského turné hned ve třech velkých halách:
- 26. února 2027: RT Rotax Arena, Ostrava
- 27. února 2027: Starez Arena Vodova, Brno
- 28. února 2027: O2 universum, Praha
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