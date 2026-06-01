  • Středa 3. června 2026 Tamara

Čínský národní cirkus míří poprvé do Česka. Získejte lístky na unikátní show dříve

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Do České republiky vůbec poprvé přijíždí proslulý Čínský národní cirkus s akrobatickou show ZENSATION: Velmistři rovnováhy. Během února 2027 se představí v Ostravě, Brně a Praze. Zatímco běžný prodej vstupenek odstartuje až ve čtvrtek 4. června, předplatitelé iDNES Premium si mohou ta nejlepší místa na všechny tři termíny zajistit v exkluzivním předprodeji o dva dny dříve.

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ZenSation - Chinese National Circus

ZenSation - Chinese National Circus | foto: JVS Group

ZenSation - Chinese National Circus
ZenSation - Chinese National Circus
ZenSation - Chinese National Circus
ZenSation - Chinese National Circus
10 fotografií

Výjimečné představení propojuje více než dva tisíce let starou tradici čínské akrobacie s moderním scénickým pojetím a vizuální elegancí. Pod vedením uměleckého ředitele Raoula Schoreggeho vznikl jedinečný „Best of“ výběr toho nejlepšího, co současná akrobatická scéna nabízí. Tvůrci slibují podívanou bez přehnaných umělých efektů, která staví především na harmonii, síle okamžiku a absolutní koncentraci interpretů.

ZenSation - Chinese National Circus

Za hranicí lidských možností

Na jevišti se představí nová generace artistů z prestižních čínských cirkusových akademií. Každý jejich pohyb je výsledkem mnoha let tvrdého tréninku a mimořádné disciplíny, přičemž mnozí z nich věnovali akrobacii celý svůj dosavadní život. Vystupující tak na scénu nevstupují pouze jako performeři, ale jako skuteční mistři rovnováhy, kteří svými oceňovanými čísly uchvacují diváky i poroty na mezinárodních festivalech po celém světě.

ZenSation - Chinese National Circus
ZenSation - Chinese National Circus

Tři města, tři exkluzivní večery

Čeští diváci budou mít příležitost zažít tuto světovou produkci v rámci speciálního evropského turné hned ve třech velkých halách:

  • 26. února 2027: RT Rotax Arena, Ostrava
  • 27. února 2027: Starez Arena Vodova, Brno
  • 28. února 2027: O2 universum, Praha

Exkluzivní přednostní nákup startuje pro členy iDNES Premium v úterý 2. června v 11:00 a platí rovnou pro všechny tři zmiňované termíny. Pro širokou veřejnost se prodej otevře o 48 hodin později, tedy ve čtvrtek 4. června v 11:00.

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