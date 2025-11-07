  • Pátek 7. listopadu 2025 Saskie

Vyhrajte vstupenky do kin CineStar. Pardubice a Černý Most otevírají luxusní sály

Autor:
Síť kin CineStar rozšiřuje nabídku prémiových zážitků. V Pardubicích se po modernizaci znovu otevřelo multikino s hned třemi Boutique Cinema sály, a už 13. listopadu se luxusní formát Gold Class rozšíří i do pražského CineStaru na Černém Mostě. Členové iDNES Premium nyní mohou soutěžit o čtyři vstupenky do kteréhokoli z kin CineStar v České republice.

Boutique Cinema sál v CineStaru

Boutique Cinema sál v CineStaru | foto: CineStar

Sál v multikině CineStar Pardbubice
Sál v multikině CineStar Pardbubice
Sál v multikině CineStar Pardbubice
Sál v multikině CineStar Pardbubice
14 fotografií

Nové Boutique Cinema v Pardubicích spojuje pohodlí domácího obývacího pokoje s atmosférou klasického kina. Diváci si mohou vychutnat projekce z pohodlných gaučů s polohovatelnými podhlavníky a podnožkami, k dispozici jsou i podsvícené stolky, měkké polštářky a dostatek prostoru pro nohy. Tento koncept si už dříve získal oblibu v pražském CineStaru na Černém Mostě, nyní si jej mohou užít i východočeští filmoví fanoušci.

O dva týdny později přivítá návštěvníky zbrusu nový komplex Gold Class právě na Černém Mostě. Tři sály nabídnou plně polohovatelná křesla, osobní obsluhu s možností objednávky občerstvení během projekce a stylové lobby, kde začíná luxusní atmosféra ještě před samotným filmem.

Sál v multikině CineStar Pardbubice
Sál v multikině CineStar Pardbubice

Gold Class představuje nejvyšší standard zážitku v rámci sítě CineStar. Díky spojení Boutique Cinema, Theatre de Luxe a Gold Class se pražský CineStar na Černém Mostě stává jediným multikinem v Česku, které nabízí všechny tři typy prémiových sálů.

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, získat můžete čtyři vstupenky do sítě multikin CineStar.

Výhru do soutěže poskytla společnost CineStar.

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Sledujte zápasy Plzně a Olomouce v Evropě. Díky členství v iDNES Premium zdarma

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Velký den je tu! Ve čtvrtek 6. listopadu čekají Viktorii Plzeň a Sigmu Olomouc zápasy evropských pohárů. Oba odvysílá...

Jak Donnerovu výpravu zasáhl Hlad. E-kniha o tragédii zdarma

Hlad

Román americké spisovatelky Almy Katsu se inspiroval skutečnými událostmi ze čtyřicátých let devatenáctého století....

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Získejte 750 Kč na nákup letenek. Cestujte po Evropě jen za pár stovek

Ilustrační obrázek

Rádi létáte? Láká vás cestování po Evropě za pár stovek? Nebo se chcete vypravit někam dál a ušetřit? Pro všechny nové...

