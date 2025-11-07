Vyhrajte vstupenky do kin CineStar. Pardubice a Černý Most otevírají luxusní sály

Nové Boutique Cinema v Pardubicích spojuje pohodlí domácího obývacího pokoje s atmosférou klasického kina. Diváci si mohou vychutnat projekce z pohodlných gaučů s polohovatelnými podhlavníky a podnožkami, k dispozici jsou i podsvícené stolky, měkké polštářky a dostatek prostoru pro nohy. Tento koncept si už dříve získal oblibu v pražském CineStaru na Černém Mostě, nyní si jej mohou užít i východočeští filmoví fanoušci.
O dva týdny později přivítá návštěvníky zbrusu nový komplex Gold Class právě na Černém Mostě. Tři sály nabídnou plně polohovatelná křesla, osobní obsluhu s možností objednávky občerstvení během projekce a stylové lobby, kde začíná luxusní atmosféra ještě před samotným filmem.
Gold Class představuje nejvyšší standard zážitku v rámci sítě CineStar. Díky spojení Boutique Cinema, Theatre de Luxe a Gold Class se pražský CineStar na Černém Mostě stává jediným multikinem v Česku, které nabízí všechny tři typy prémiových sálů.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete vylosovaní, získat můžete čtyři vstupenky do sítě multikin CineStar.
Výhru do soutěže poskytla společnost CineStar.