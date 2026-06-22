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CineStar slaví 25 let. Vyhrajte lístky do multikina a zapojte se do Velké kino výzvy

Autor:
  13:00
Multikino CineStar slaví 25 let velkou soutěží

Multikino CineStar slaví 25 let velkou soutěží | foto: CineStar

Multikino CineStar slaví 25 let velkou soutěží
Boutique Cinema sál v CineStaru
Sály Theatre Deluxe v síti kin CineStar
Sály Theatre Deluxe v síti kin CineStar
17 fotografií

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Síť multikin CineStar slaví pětadvacáté narozeniny a pro své diváky připravila interaktivní Velkou kino výzvu o více než sto atraktivních cen. U příležitosti těchto oslav navíc předplatitelé iDNES Premium soutěží o volné vstupenky na libovolný film. Pět vylosovaných výherců získá po dvou lístcích, se kterými mohou rovnou vyrazit hledat první tajné kódy.

CineStar letos slaví 25 let a k narozeninám si pro filmové fanoušky připravil překvapení, které z běžné návštěvy kina dělá malý filmový lov. Velká kino výzva poběží od 22. června do 19. července na webu velkakinovyzva.cz a zapojit se do ní může úplně každý, kdo má rád filmy, kvízy a hledání skrytých indicií.

Nejde totiž o klasickou soutěž s pouhým vyplněním formuláře, ale o aktivní hru. Úkolem účastníků je sbírat body, hledat tajné kódy a průběžně plnit filmové kvízy. Čím víc bodů hráč získá, tím větší má šanci dostat se mezi 101 nejúspěšnějších soutěžících.

Multikino CineStar slaví 25 let velkou soutěží

Kódy na plátně i v popcornu

Body mohou fanoušci sbírat hned několika cestami. Každý týden se otevírá nový filmový kvíz až za 100 bodů, další odměny se ukrývají v tajných kódech na sociálních sítích, webu a v aplikaci CineStar. Bystří diváci narazí na kódy i přímo v multiplexech — například na plakátech nebo rovnou na stříbrném plátně. Body navíc přináší i nákup oblíbeného občerstvení. Obdržený los funguje zároveň jako slevový kupón na další nákup.

Ve hře je fantastických 101 cen. Patří mezi ně luxusní poukazy na dovolené, Zlatá karta na rok do kina zdarma, nabušené počítače a gamingové vybavení, poukázky na knihy, vstupenky v akci 1+1 nebo prémiové členství v CineStar Clubu.

Co získají členové iDNES Premium?

Zatímco do Velké kino výzvy se může zapojit kdokoliv, pro předplatitele iDNES Premium tu máme naši vlastní soutěž, která vám do kino výzvy pootevře dveře.

Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát vstupenky do sítě CineStar. Losovat budeme 5 výherců, z nichž každý získá po dvou lístcích.

Lístky platí na jakoukoliv projekci ve všech multikinech CineStar. Můžete tak vzít partnera či přátele na libovolný film a v prostorách multiplexu se rovnou poohlédnout po skrytých tajných kódech, které vás přiblíží k jedné ze 101 hlavních cen.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem naší soutěže je CineStar.

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CineStar slaví 25 let. Vyhrajte lístky do multikina a zapojte se do Velké kino výzvy

Multikino CineStar slaví 25 let velkou soutěží

Síť multikin CineStar slaví pětadvacáté narozeniny a pro své diváky připravila interaktivní Velkou kino výzvu o více...

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