  • Pondělí 14. září 2026 Radka

Kino dny v CineStaru přináší trháky za stovku i levnější menu. Soutěžte také o lístky

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  9:00
Z filmu Pulp Fiction

Z filmu Pulp Fiction | foto: PR

Kino dny v CineStaru
Uma Thurmanová ve filmu Pulp Fiction
Peter Greene ve filmu Pulp Fiction (1994)
Slavná taneční scéna Umy Thurmanové a Johna Travolty ve filmu Pulp Fiction
12 fotografií

Akce platí jen pro členy

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Třetí zářijový víkend bude patřit všem milovníkům stříbrného plátna. O víkendu 19. a 20. září 2026 totiž po celé České republice proběhnou historicky první Kino dny. Do této velkolepé akce se zapojí všechna multikina CineStar, pro jejichž návštěvníky je připraven velmi bohatý doprovodný program. Kromě toho jsme si pro předplatitele iDNES Premium připravili soutěž o volné vstupenky na libovolné představení, které můžete využít při jakékoliv své další návštěvě kina.

Během Kino dnů si diváci vychutnají filmy na velkém plátně za jednotnou a velmi atraktivní cenu 100 Kč za vstupenku. V multikinech CineStar bude tato mimořádná akce navíc platit i na projekce v luxusních prémiových sálech Theatre Deluxe a Boutique Cinema. Jde tak o naprosto ideální příležitost dohnat resty z léta nebo si připomenout starší klasiky v tom nejlepším možném obrazu a zvuku.

Kino dny v CineStaru

Návrat kultovních klasik i epické maratony

Po celý víkend nebude v programu nouze o žhavé novinky, jakými jsou například Odyssea nebo snímek Spider-Man: Zbrusu nový den. CineStar však vsadil i na nostalgii a do kin se po dlouhé době vrátí filmové klenoty. Diváci tak budou mít jedinečnou šanci vidět na obřím plátně kultovní Pulp Fiction od režiséra Quentina Tarantina, který v sále funguje úplně jinak než při sledování v televizi.

Z filmu Hunger Games

Uma Thurmanová ve filmu Pulp Fiction

Pro opravdové fanoušky dystopických světů je pak nachystán masivní maraton všech pěti filmů série Hunger Games. Za celou pětidílnou ságu zaplatí návštěvníci pouhých 500 Kč, tedy stokorunu za každý díl, a mohou si tak perfektně osvěžit dějové linky před blížící se premiérou nového snímku Hunger Games: Úsvit sklizně.

Levnější občerstvení pro všechny

K pořádnému filmu neodmyslitelně patří i popcorn a nápoje. Součástí Kino dnů v síti CineStar proto budou také speciální slevové kupóny na občerstvení, které na diváky čekají přímo v oficiální mobilní aplikaci. Pokud jste členy věrnostního CineStar Clubu, objevíte ve svém telefonu kupón se slevou 50 Kč na všechna menu. Ostatní návštěvníci, kteří v klubu zatím nejsou, pak mohou v aplikaci využít slevu v hodnotě 25 Kč.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Dva vylosovaní výherci získají po dvou vstupenkách do sítě multikin CineStar. Vstupenky lze využít na libovolný film v jakémkoli kině této sítě v České republice s výjimkou speciální víkendové akce Kino dny (19. a 20. září). Poukázky tak ideálně poslouží pro vaši další návštěvu kina na jakýkoliv jiný podzimní hit. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je CineStar.

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