Kino dny v CineStaru přináší trháky za stovku i levnější menu. Soutěžte také o lístky

Během Kino dnů si diváci vychutnají filmy na velkém plátně za jednotnou a velmi atraktivní cenu 100 Kč za vstupenku. V multikinech CineStar bude tato mimořádná akce navíc platit i na projekce v luxusních prémiových sálech Theatre Deluxe a Boutique Cinema. Jde tak o naprosto ideální příležitost dohnat resty z léta nebo si připomenout starší klasiky v tom nejlepším možném obrazu a zvuku.
Návrat kultovních klasik i epické maratony
Po celý víkend nebude v programu nouze o žhavé novinky, jakými jsou například Odyssea nebo snímek Spider-Man: Zbrusu nový den. CineStar však vsadil i na nostalgii a do kin se po dlouhé době vrátí filmové klenoty. Diváci tak budou mít jedinečnou šanci vidět na obřím plátně kultovní Pulp Fiction od režiséra Quentina Tarantina, který v sále funguje úplně jinak než při sledování v televizi.
Pro opravdové fanoušky dystopických světů je pak nachystán masivní maraton všech pěti filmů série Hunger Games. Za celou pětidílnou ságu zaplatí návštěvníci pouhých 500 Kč, tedy stokorunu za každý díl, a mohou si tak perfektně osvěžit dějové linky před blížící se premiérou nového snímku Hunger Games: Úsvit sklizně.
Levnější občerstvení pro všechny
K pořádnému filmu neodmyslitelně patří i popcorn a nápoje. Součástí Kino dnů v síti CineStar proto budou také speciální slevové kupóny na občerstvení, které na diváky čekají přímo v oficiální mobilní aplikaci. Pokud jste členy věrnostního CineStar Clubu, objevíte ve svém telefonu kupón se slevou 50 Kč na všechna menu. Ostatní návštěvníci, kteří v klubu zatím nejsou, pak mohou v aplikaci využít slevu v hodnotě 25 Kč.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Dva vylosovaní výherci získají po dvou vstupenkách do sítě multikin CineStar. Vstupenky lze využít na libovolný film v jakémkoli kině této sítě v České republice s výjimkou speciální víkendové akce Kino dny (19. a 20. září). Poukázky tak ideálně poslouží pro vaši další návštěvu kina na jakýkoliv jiný podzimní hit. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je CineStar.