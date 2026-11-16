Darujte pod stromeček filmový zážitek. Vyhrajte dvě vstupenky do kin CineStar

Najít dárek, který se trefí do vkusu rodině, přátelům nebo třeba kolegům v práci, nebývá jednoduché. S dárkovými poukázkami do kina však vedle nešlápnete – obdarovaný si totiž sám vybere, zda má zrovna chuť na velkolepou akční podívanou, napínavý thriller, romantiku nebo oddechovou komedii.
Od 11. listopadu uvedla síť multikin CineStar do prodeje zbrusu nové dárkové poukázky v kategoriích CLASSIC, VIP a GOLD. Jejich pořízení je přitom otázkou několika minut – zakoupit je můžete buď pohodlně z domova online na webových stránkách CineStar, nebo osobně na pokladnách všech dvanácti tuzemských multikin této sítě.
Český lev, kterého si lze odnést domů
Pro ty, kteří hledají pod stromeček něco skutečně výjimečného, připravil CineStar limitovanou dárkovou sadu s poukázkami a Českým lvem. Toto elegantní balení spojuje filmový zážitek s českým sklářským uměním a designovým doplňkem do domácnosti.
Součástí sady jsou čtyři dárkové poukázky na jakýkoli film s roční platností, vyvedené ve speciálním tematickém vizuálu. Hlavním klenotem balení je pak designová křišťálová zátka na tiché víno v podobě ikonické sošky České filmové a televizní akademie, kterou ručně vyrobila tradiční česká sklárna Rückl. Tuto originální dárkovou sadu zakoupíte exkluzivně na pokladnách multikin CineStar.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Předplatitelé iDNES Premium nyní mohou získat filmový zážitek s předstihem. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázky níže a zařadit se do slosování o dvě volné vstupenky do sítě multikin CineStar.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je CineStar.