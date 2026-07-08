Poznejte luxusní sály Gold Class a vyhrajte vstupenky do multikin CineStar

Kino už dávno neznamená jen koupit si lístek a rychle usednout do řady. Koncept Gold Class mění tradiční sledování stříbrného plátna v exkluzivní společenskou událost. Vše začíná už před samotnou projekcí ve stylovém designovém lobby s elegantním barem. Zde můžete s drinkem v ruce hodit za hlavu starosti všedního dne a v klidu se naladit na nadcházející příběh.
Samotné sály pak sázejí na maximální soukromí a komornější, nerušenou atmosféru. Jejich absolutní dominantou jsou luxusní, plně polohovatelná křesla. Nabízejí tolik osobního prostoru, že se budete cítit spíše jako v prémiové lóži nebo v obýváku hollywoodské hvězdy než v běžném multiplexu.
Servis až pod nos, aniž byste přišli o jedinou scénu
Tím ale hýčkání diváků nekončí. Běžná nabídka kina je zde rozšířena o speciální menu plné stylových snacků, výtečných dezertů a vybraných nápojů. To nejlepší na tom ale je, že se pro ně nemusíte nikam zvedat. Součástí Gold Class je totiž diskrétní servis přímo během filmu. Obsluha vám přinese objednávku rovnou až na vaše místo, takže vám neunikne ani vteřina z napínavého děje.
Pokud plánujete výjimečný romantický večer, oslavu výročí nebo prostě jen chcete zažít kino úplně jinak, tento prémiový koncept na vás čeká v pražských pobočkách CineStar Anděl a CineStar Černý Most.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, můžete vyhrát vstupenky do sítě CineStar. Losovat budeme 5 výherců, z nichž každý získá po dvou lístcích.
Lístky platí na jakoukoliv standardní projekci v celé široké síti multikin CineStar po České republice. Můžete tak vzít partnera či přátele na libovolný film, užít si parádní atmosféru a třeba se u popcornu inspirovat k vaší budoucí návštěvě právě do luxusních sálů Gold Class.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem naší soutěže je CineStar.