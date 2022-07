Jděte Chytře na prů*ery. E-kniha od autora bestselleru zdarma

V knize Odse*te se naučil Gary John Bishop miliony čtenářů, jak správně umlčet ten negativní, sebepoškozující hlas v hlavě a proměnit tak svůj život k lepšímu. Ve volném pokračování nazvaném Chytře na prů*ery všechny tyto myšlenky rozvíjí, redefinuje, co znamená „moudrost“, a radí, jak se vypořádat s problémy a ještě vylepšit život sobě i ostatním.

Když nás zasáhnou všelijaké potíže všedního života, mnoho z nás nemá tušení co si počít - ať už se jedná o ztrátu práce, zlomené srdce nebo jen a pouze pocit určitého prázdna. Moudrost potřebujeme k nalezení toho správného směru.

Ačkoliv je internet plný různých na první pohled velice nápomocných rad, v žádných životních změnách nám ve skutečnosti nepomůžou. Kniha Chytře na prů*ery se probírá všemi těmito situacemi a přináší čtenářům vhled a inspiraci ve čtyřech úrovních, které jsou v tomto směru nejdůležitější: láska, ztráta, strach a úspěch.

Napsáno autorovým velmi populárním stylem naprosto bez okolků, přináší toto dílo velmi svěží perspektivu, aby nám pomohla se změnou našeho přístupu k různorodým životním problémům. Bishop však vzápětí zmiňuje, že tím to nekončí. Teď, když jste se ods*ali a jdete chytře na prů*ery, je třeba tyto lekce použít k pozitivním dopadům na svět kolem vás.

Gary John Bishop se narodil a vyrůstal v Glasgow. V roce 1997 se přestěhoval do USA. To mu otevřelo cestu do světa osobního rozvoje, zejména k ontologii a fenomenologii. Tyto obory několik let studoval, než se stal vyšším programovým ředitelem v jedné z předních společností na poli osobního rozvoje.

