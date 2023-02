Co se děje za vysokým plotem? Audiokniha Chlapec v pruhovaném pyžamu zdarma

Devítiletému Brunovi se nechce opouštět starý dobrý pokojíček, školu ani kamarády v Berlíně a stěhovat se do nového, osamělého a ponurého domu v tajemném místě, kterému říkají Oušic. Jenomže Fíra, nadřízený Brunova tatínka, tak rozhodl a děti do podobných záležitostí nemají co mluvit.

S kým si tady ale Bruno bude hrát? Z okna vidí jen vysoký plot a za ním občas podivné lidi, kteří všichni nosí pyžamo - i přes den! A pak se jednoho dne seznámí se stejně starým Šmuelem.

Román, který přibližuje prostředí koncentračního tábora pohledem nevinného dítěte, napsal irský autor John Boyne. Chlapec v pruhovaném pyžamu je dosud jeho nejznámějším dílem. Příběh byl přeložen do více než třiceti jazyků a získal řadu literárních ocenění.

V roce 2008 vznikla podle knihy také úspěšná filmová adaptace režiséra Marka Hermana. V hlavních rolích si zahráli Asa Butterfield, David Thewlis a Vera Farmiga.

Audioknihu čte Michal Zelenka.