Legendární Chippendales míří do Prahy. Přednostní nákup vstupenek

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Chippendales Sledovat O2 arena a universum Sledovat Show

Chippendales se během několika dekád své existence stali celosvětovou senzací a synonymem pro energickou a stylovou zábavu. Jejich nejnovější světové turné s názvem All Night Long dorazí také do Prahy, kde 9. prosince 2025 v O2 universu nabídne divákům zcela jedinečnou show, kterou sami tvůrci označují za tu nejžhavější v historii souboru.

Vstupenky na vystoupení se pro veřejnost začnou prodávat od pátku

27. 6 od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium máte možnost si zakoupit ta nejlepší místa již od středy 25. 6. od 12 hodin.

Skupina tanečníků z Las Vegas, známá nejen vypracovanými těly, ale hlavně profesionální choreografií a promyšlenou dramaturgií vystoupení, připravila zcela nové taneční sestavy, akrobatická čísla a jedinečné vizuální efekty.

Chippendales již přes dvacet let vládnou lasvegaské scéně, kde pravidelně vyhrávají ocenění za nejlepší pánskou revue. Nová evropská tour ale slibuje ještě intenzivnější zážitek – podle produkčního týmu byla show od základů přepracována, takže nabídne nejen nečekané taneční variace, ale i moderní scénografii a dynamickou hudební dramaturgii.

Kromě samotných vystoupení Chippendales výrazně zasáhli i do populární kultury. Nedávno sklidil velký úspěch seriál z produkce Disney+ Welcome to Chippendales, který se zabývá fiktivní historií tohoto fenoménu. Skupina je pravidelným hostem nejrůznějších televizních pořadů a talkshow.

Vstup na akci je povolen pouze osobám starším 18 let.