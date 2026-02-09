Scullyová z Akt X odhaluje, jak ženy vnímají sex. Audiokniha se 60% slevou

  • Pondělí 9. února 2026 Apolena

Americká herečka Gillian Anderson se nejvíce proslavila rolí agentky Scullyové v kultovním sci-fi seriálu Akta X. Ve své knize Chci přináší nekonvenční pohled na ženskou sexualitu prostřednictvím anonymních dopisů od respondentek. Uživatelé iDNES Premium získají její audioverzi s valentýnskou slevou 60 %.

Chci

Jak ženy vnímají sex, když mají svobodu být zcela samy sebou? To zjišťovala Gillian Anderson, která posbírala anonymní dopisy stovek žen z celého světa, které se k tomuto tématu vyjadřují. Jeden napsala i ona sama.

„Když mluvíme o sexu, mluvíme o ženství a mateřství, nevěře a zneužívání, souhlasu a respektu, spravedlnosti a rovnostářství, lásce a nenávisti, rozkoši a bolesti. A přesto o něm mnohé z nás ze spousty důvodů nemluví.

Naše nejhlubší, nejintimnější obavy i fantazie skrýváme uzamčené v našem nitru, dokud se neobjeví někdo, kdo k nim má klíč. Ten klíč je tady. Co chcete vy?“ stojí v anotaci titulu.

Autorka této nevšední knihy Gillian Anderson je spojována především se seriálem Akta X, který slavil v devadesátých letech minulého století a na začátku milénia obrovský úspěch. Zahrála si roli agentky Dany Scullyové, která se spolu se svým kolegou Foxem Mulderem v podání Davida Duchovnyho zabývá paranormálními jevy.

Získala Emmy i Zlatý Glóbus, je ale také úspěšnou spisovatelkou a aktivistkou.

Audioknihu čte Jana Štvrtecká.

