Málokterý seriál si dokázal v posledních letech vybudovat tak pevnou základnu fanoušků. Dílo, za kterým stojí tvůrci legendárních Ztracených (Lost), staví na děsivě jednoduché zápletce: kdo do tajemného městečka kdesi v Americe vjede, už nikdy nenajde cestu ven. A co hůř, jakmile zapadne slunce, vylézají z okolních lesů monstra s lidskou tváří. Zatímco první řady pečlivě budovaly spletitou mytologii, ve čtvrté sezóně začínají tvůrci zúročovat všechna dosavadní tajemství.
Hrozba přichází zevnitř a sázky jsou vyšší
Nové epizody dělají přesně to, co má správné pokračování dělat – posouvají hranice a nešetří své hrdiny. Strach už nepramení pouze z usměvavých monster číhajících za okny. Ohlasy ze zámoří se shodují, že příběh se nyní noří mnohem hlouběji do psychologického hororu. Obyvatelé městečka se pod narůstajícím tlakem začínají pomalu hroutit a trhliny v komunitě jsou stále patrnější. Do popředí navíc naplno vystupuje děsivý „Muž ve žlutém“, který přeživším jasně ukazuje, že každá nová odpověď si vybere krutou daň.
Temná jízda, která odmění věrné diváky
Čtvrtá řada je podle recenzí naprostým triumfem žánru. Vyzdvihován je především herecký koncert Harolda Perrineaua v roli de facto šerifa Boyda. Ten balancuje na pokraji fyzického i psychického vyčerpání a jeho zoufalá snaha udržet obyvatele pohromadě je hnacím motorem celé série.
Seriál navíc ani po letech neztrácí dech – od první epizody nasazuje nekompromisní tempo plné šokujících zvratů. Tvůrci se nespoléhají jen na laciné lekačky, ale mistrně propojují dějové linky a odměňují diváky, kteří dávali od začátku pozor. Zdánlivě nedůležité detaily z první série totiž najednou dávají děsivý smysl.