Mirai, Chinaski i pocta Gottovi. Vyhrajte vstupenky na Český mejdan s Impulsem

Některé refrény stačí jen naznačit a zaplněná hala už zpívá sama. Právě na notoricky známých písních a silném společném zážitku staví oblíbený hudební projekt Český mejdan s Impulsem, který letos slaví významné jubileum. Do pražské O2 areny se vrátí interpreti neodmyslitelně spojení s jeho předchozími ročníky, ale dorazí i účinkující, kteří na akci vystoupí úplně poprvé. Téměř pětihodinový hudební maraton začne v sobotu 17. října v 18 hodin.
Od Olympicu po Mirai
Letošní nabitá sestava plynule propojí různé podoby domácího popu a rocku. Legendární Olympic přiveze repertoár, který provází posluchače už několik generací. Jako staří známí se na mejdan vracejí také Chinaski, kteří zahráli hned na prvním ročníku v roce 2016 a od té doby se na pódiu objevují opakovaně. Další velký návrat čeká kapelu Mirai, jež má s největší českou halou spojené ty nejdůležitější okamžiky své dosavadní kariéry.
Naprostou premiéru si naopak odbude skupina Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem. Její vystoupení slibuje vedle propracované hudby i pověstný humor a živelnou energii, s níž kapela dokáže proměnit jakýkoliv koncert v jeden velký společný večírek. Vůbec poprvé se publiku představí také Lucie Vondráčková, která přislíbila své největší hity jako Vítr, Strach či Vzkaz v láhvi.
Nebyl by to ovšem správný mejdan bez Michala Davida, jenž právě s Lucií Vondráčkovou chystá unikátní duet s písní Byla to láska. Návštěvníky tak čekají neobvyklá hudební setkání, která na samostatných koncertech interpretů běžně nezažijí. Roli speciálního hosta navíc přijal Richard Krajčo, který se na akci vrací po osmi letech. Tentokrát však vystoupí sólově, pouze s intimnějším komorním doprovodem.
Vzpomínka na Gotta i pocta Nedvědům
S Karlem Gottem se pojí také samotný začátek Českého mejdanu. Právě na prvním ročníku v roce 2016 se legendární zpěvák po vážné nemoci triumfálně vrátil na velké pódium a dojal publikum mimo jiné písní Země vstává. Jubilejní večer tento magický okamžik připomene a vzdá mu speciální poctu.
Další silně emotivní část programu bude patřit bratrům Nedvědovým. Hudební poklonu svým otcům totiž přímo na pódiu složí Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Vedle současných kapel tak dostanou prostor i písně a příběhy, které mají v české hudbě své pevné místo.
Celým večerem provedou návštěvníky zkušení moderátoři Olga Lounová a Vlasta Korec. Ti však nezůstanou pouze u mluveného slova, v O2 areně živě představí i svou společnou píseň s příznačným názvem Zapaříme podle plánu aneb Jedem. Organizátoři navíc slibují i další hudební překvapení.
Co získají členové iDNES Premium?
Celkem pět vylosovaných výherců získá po dvou vstupenkách na desátý ročník hudební události Český mejdan s Impulsem 2026. Koncert se koná v sobotu 17. října v pražské O2 areně. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.