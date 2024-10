Vyhrajte vstupenky na Český mejdan s Impulsem! Návrat Mirai, Divokej Bill a další

Že to letos bude velká jízda, dokazuje už sestava interpretů. Připravte se na téměř pětihodinový koncertní maraton, který slibuje překvapení, energii i pořádnou dávku české a slovenské hudby. Vše se odehraje v sobotu 19. října v pražské O2 areně.

Letošní hvězdy? Jména, která netřeba představovat, ale stejně si je trochu připomeneme. Speciálním hostem večera bude Mirai, kapela, která má na kontě několik vyprodaných koncertů v O2 areně a patří mezi současné české megahvězdy. Kvůli zranění zpěváka navíc museli zrušit několik dříve oznámených koncertů, takže se jedná o jejich velký návrat na koncertní pódia.

Koncert Mirai v O2 areně v Praze (15. září 2022)

Na pódiu se objeví Divokej Bill, kteří v posledních letech hrají jako o život a poslední deska Bazilišek dokazuje, že jim inspirace rozhodně nechybí. Na Mejdanu zazní nejen čerstvé kousky jako Lahůdky, ale i nesmrtelné klasiky typu Plakala nebo Malování.

Slovenské No Name si své místo v line-upu zaslouží už jen tím, že patří mezi kapely, které umí naplnit arény nejen doma, ale i v Česku. Letos s sebou přivezou své nesmrtelné hity jako Ty a tvoja sestra nebo Žily, ale i nový materiál z alba s písní Ak nejde o všetko.

Lenka Filipová na festivalu Benátská! s Impulsem (29. července 2023)

Na scénu se vrací i zpěvačky, které spojuje více než jen láska k hudbě – Lenka Filipová a její dcera Lenny. Obě zazáří ve svých vlastních setech, kde předvedou, že každá má svůj jedinečný styl. A protože jsou přece rodina, nebude chybět ani jejich společný hit Samotní nejsme nic.

A co by to bylo za mejdan bez pořádné dávky nostalgie? Queenie, český tribute band věnovaný legendárním Queen, opět ukáže, proč jsou považováni za nejlepšího interpreta hitů Freddieho Mercuryho. Pokud se vám zasteskne po Bohemian Rhapsody nebo We Are the Champions, O2 arena se promění v místo, kde si tohle všechno můžete prožít znovu naživo.

Mejdan rozjede i Michal Hrůza, stálice české hudební scény, která s sebou přiveze své evergreeny jako Pro Emu, Napořád nebo Černý brejle. Nebude chybět ani jeho letošní hit Mikádo, který má na svědomí s legendou Ivanem Mládkem.

Queen Relived by Queenie, O2 arena, Praha, 18.5.2023

