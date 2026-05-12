Mrazivá česká kriminálka Stvůry ovládla HBO Max.

Hledáte kriminálku, která se nebojí jít až na dřeň? Oceňovaný thriller Stvůry s Kristýnou Ryškou a Kryštofem Hádkem přináší hutnou atmosféru ve stylu oblíbeného severského noir. Nyní tento filmový hit dorazil na HBO Max a noví i stávající roční předplatitelé iDNES Premium si ho mohou díky tříměsíčnímu přístupu pustit úplně zdarma.

V malém městě kdesi na severu je u řeky nalezeno tělo surově zavražděné mladé studentky Anny. Zapeklitého případu se ujímá cílevědomá kriminalistka Laura Linhartová se svým staronovým kolegou – a shodou okolností i bývalým partnerem – Adamem Benešem.

Když už se zdá, že je po zadržení hlavního podezřelého případ u konce, nové důkazy vrátí vyšetřování na úplný začátek. Okruh podezřelých se v uzavřené maloměstské komunitě dramaticky rozšiřuje a na povrch začíná vyplouvat i temná minulost a rozdílné charaktery obou vyšetřovatelů.

Surovější a temnější než běžné televizní krimi

Snímek režiséra Jana Těšitele naplno ukazuje, v čem tkví síla celovečerní kriminálky. Na rozdíl od uhlazených seriálových vyšetřovatelů tu hlavní hrdinové nejsou za každou cenu sympatičtí „klaďasové“. Kryštof Hádek v roli Adama balancuje na hraně a neváhá při výsleších použít i drsné, neortodoxní metody.

Jak podotýkají filmoví kritici, Stvůry se nebojí zobrazit policejní práci realisticky – s její únavou, vyčerpáním a fatálními chybami. Každá z postav si nese svá vlastní, hluboká traumata a postupně zjišťujeme, že skutečných „stvůr“ může být v tomto případu mnohem více.

Oceňovaná předloha a špičková filmařina

Příběh vychází z úspěšného knižního debutu autorky Kristýny Trpkové, která za něj už ve svých šestadvaceti letech získala prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní román. Sama spisovatelka se netají tím, že filmová adaptace díky své nekompromisnosti dokonale vystihla atmosféru temných dánských kriminálek, kterými se při psaní sama inspiruje.

K mrazivému napětí přispívá i špičkové technické zpracování. O obrazovou stránku se postaral Filip Marek, držitel Českého lva za kameru k vizuálně podmanivému Bodu obnovy, a skvělý hudební podkres složil vyhledávaný hudebník Aid Kid.

Tento mrazivý český thriller i tisíce dalších hodin prémiového obsahu si nyní můžete vychutnat naplno a bez dalších poplatků.

