  • Středa 24. června 2026 Jan

Dívka líčí krutou historii pouštního kmene. Audiokniha Červený stan zdarma

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  5:40

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Červený stan | foto: OneHotBook

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Působivý příběh vypráví ve svém historickém románu Červený stan oceňovaná židovská autorka Anita Diamant. Hrdinka jejího bestselleru, který se dočkal i filmové podoby, popisuje pohnutou historii svého kmene putujícího napříč pouští. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Dína, jediná dcera židovského praotce Jákoba, se odmítá smířit s rolí potupené chudinky, kterou jí ve 34. kapitole Knihy Genesis přisoudily letopisy Izraelitů. Dobrotivá pomocnice rázné matky Ley, přičinlivá žačka porodní báby a hlavně bystrá posluchačka hovorů četných otcových partnerek vylíčí krutou historii svého kmene kočujícího pouští Blízkého východu.

Její ženský náhled na historii však není „kuchyňský“ - a už vůbec ne „pavlačový“. Ráda by jen poukázala na pravý stav věcí, zvláště když události dospějí k tragédii podnícené zájmem bohatého prince o její půvaby.

Biblický apokryf Anity Diamantové o odhodlání lidského srdce povstat z písků času nehledě na přezíravost patriarchátu uhrane stejnou bezprostředností jako hlas egyptského léčitele Sinuheta. Neřkuli ho předčí.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Dínina zpověď o síle začít znovu, děj se co děj, obletěla celý svět a roku 2015 se dočkala filmového zpracování s Rebeccou Ferguson v hlavní roli. Právem. Vervou podání se vyrovná proudu Eufratu a Nilu, na jejichž březích se odehrává, a ubezpečí nás, že láska vždy byla, je a bude ve vážnosti.

Titul napsala Anita Diamant, rodačka ze židovské komunity v newyorském Brooklynu. Coby žádaná spolupracovnice zámořských časopisů a prezidentka organizace Hayyim Mayyim přispívá ke kultivaci duchovního života svých souvěrců. Červený stan je její prozaickou prvotinou a zvítězil ve čtenářské anketě deníky The New York Times. Od té doby vydala řadu úspěšných knih.

Audioknihu čte Kateřina Winterová.

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