Drsné devadesátky na Slovensku. Audiokniha Černá hra se 40% slevou

Devadesátá léta na Slovensku byla drsná doba: do povětří létala auta i lidé, platilo jedině právo silnějšího, zájmy státu se rovnaly zájmům excentrického premiéra a nejlepším předpokladem pro dobrou kariéru byly ostré lokty a dobré kontakty, jedno zda s estébáky, veksláky, nebo organizovaným zločinem.
Dva nejlepší přátelé, Petr a Luboš, jsou odhodláni nepropást žádnou příležitost, ale ani oni sami netuší, jak vysoký účet bude nakonec potřeba zaplatit.
Autor výstižně popsal dobu minulou a odhadl dobu současnou – televizní seriály odehrávající se v devadesátých letech lámou rekordy ve sledovanosti, lidé se vracejí k devadesátkové módě i hudbě. Devadesátky zkrátka táhnou, i když po poslechu Černé hry budete rádi, že jste je na Slovensku nezažili.
Pod titulem je podepsán slovenský spisovatel a novinář Jozef Karika. Autor několika bestsellerů už v Česku a na Slovensku prodal na 350 tisíc výtisků svých knih. Zvítězil v několika odborných anketách, včetně ocenění Martinus Kniha roku nebo Ceny literární kritiky Zlaté pero.
Audioknihu čte Vasil Fridrich.