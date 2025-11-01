  • Sobota 1. listopadu 2025 Felix

Drsné devadesátky na Slovensku. Audiokniha Černá hra se 40% slevou

Autor:
Po poslechu audioknihy Černá hra budete rádi, pokud patříte k těm, kteří devadesátá léta na Slovensku nezažili. Tvrdou dobu a její nelítostné zákony popisuje na příběhu dvou kamarádů úspěšný spisovatel Jozef Karika. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se slevou 40 %.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Fotogalerie2

Černá hra | foto: Tympanum

Devadesátá léta na Slovensku byla drsná doba: do povětří létala auta i lidé, platilo jedině právo silnějšího, zájmy státu se rovnaly zájmům excentrického premiéra a nejlepším předpokladem pro dobrou kariéru byly ostré lokty a dobré kontakty, jedno zda s estébáky, veksláky, nebo organizovaným zločinem.

spisovatel Jozef Karika
Černá hra
2 fotografie

Dva nejlepší přátelé, Petr a Luboš, jsou odhodláni nepropást žádnou příležitost, ale ani oni sami netuší, jak vysoký účet bude nakonec potřeba zaplatit.

Poskytuje internetový obchod Tympanum

Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.

Autor výstižně popsal dobu minulou a odhadl dobu současnou – televizní seriály odehrávající se v devadesátých letech lámou rekordy ve sledovanosti, lidé se vracejí k devadesátkové módě i hudbě. Devadesátky zkrátka táhnou, i když po poslechu Černé hry budete rádi, že jste je na Slovensku nezažili.

Pod titulem je podepsán slovenský spisovatel a novinář Jozef Karika. Autor několika bestsellerů už v Česku a na Slovensku prodal na 350 tisíc výtisků svých knih. Zvítězil v několika odborných anketách, včetně ocenění Martinus Kniha roku nebo Ceny literární kritiky Zlaté pero.

Audioknihu čte Vasil Fridrich.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla
... a další stovky článků

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

Velká hra

288 Kč 170 Kč
Koupit
-40 %

Den trifidů

388 Kč 229 Kč
Koupit
-40 %

Ze světa lesních samot

298 Kč 176 Kč
Koupit
-40 %

Nejčtenější

Všude se střílelo, peklo. Vyznamenaný voják o misi s Petrem Pavlem i trápení těla

Premium Sám se označuje za dinosaura vojenských misí. V Iráku, na Balkáně a v Afghánistánu zažil podle vlastních slov strašlivé...

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Jak Donnerovu výpravu zasáhl Hlad. E-kniha o tragédii zdarma

Román americké spisovatelky Almy Katsu se inspiroval skutečnými událostmi ze čtyřicátých let devatenáctého století....

Galavečer Atlet roku se blíží! Vyhrajte sportovní balíček v hodnotě 2 000 Kč

Slavnostní vyhlášení ankety Atlet roku 2025 se uskuteční už v sobotu 8. listopadu v pražském hotelu Ambassador - Zlatá...

Přijde dětský psycholog na kloub vraždě? E-kniha Dům hlasů zdarma

V centru kriminálního příběhu italského autora Donata Carrisiho stojí dětský psycholog Pietro Gerber. Právě tento...

Jeden za všechny, všichni za jednoho. E-kniha Tři mušketýři zdarma

Legendární příběh udatného d’Artagnana a jeho přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise, se stal nejslavnějším...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.