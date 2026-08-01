Napínavá a nadčasová studie hrůzy. Audiokniha Čelisti se 40% slevou

Začátek letní sezony v přímořském letovisku Amity poznamená útok bílého žraloka lidožrouta na mladou dívku. Policejní šéf Brody pláže uzavře. Jeho rozhodnutí ale přehlasují starosta a městská rada, kteří se obávají dopadu na letní turistický ruch, hlavní zdroj příjmů města Amity.
Ve spolupráci s Harrym Meadowsem, redaktorem místních novin, město zprávu o útoku utají. Ve světle následujících událostí a dalších žraločích útoků se Brody společně s ichtyologem Hooperem a lovcem žraloků Quintem vydává na moře, aby se zvířecím zabijákem změřili síly.
Román vzešel z Benchleyho zájmu o útoky žraloků poté, co si v roce 1964 přečetl o dobrodružstvích Franka Munduse, lovce žraloků z Montauku v New Yorku.
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Po napsání románu Čelisti na počátku sedmdesátých let se sám aktivně zapojil do spolupráce s vědci a filmaři a v následujících desetiletích se účastnil mnoha expedic po celém světě, jejichž cílem bylo rozšířit poznatky o žralocích a jejich chování.
V roce 1975 natočil podle Benchleyho knižní předlohy režisér Steven Spielberg stejnojmenný film. Ten dodnes patří k nejslavnějším snímkům s hororovými motivy všech dob.
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