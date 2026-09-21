  • Pondělí 21. září 2026 Matouš

Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Autor:
  6:00
Celine the Show

Celine the Show | foto: Ticketportal

Celine the Show se vrací do ČR
Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter
Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter
Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter
14 fotografií

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Céline Dion se po zdravotní pauze vrátila na pódia, její koncerty jsou však zatím omezeny jen na Paříž. Nesmrtelné hity jako My Heart Will Go On si ale můžete vychutnat i u nás! Do Česka se vrací velkolepá Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter. Předplatitelé iDNES Premium navíc získají 30% slevu při nákupu dvou a více vstupenek.

Céline Dion se kvůli vážným zdravotním problémům na několik let stáhla z koncertních pódií. Letos v září se sice k živému vystupování konečně vrátila, její exkluzivní vystoupení jsou však zatím omezena pouze na dlouhodobou sérii koncertů ve francouzské metropoli. Pokud se za hudební ikonou nechcete vydávat až do Paříže, máme pro vás ideální alternativu přímo v České republice.

Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter

Po velmi úspěšném turné v roce 2025 se k nám vrací celosvětově oceňovaný projekt Celine the Show, který je dokonalou poctou této hudební legendě. V čele strhujícího představení stojí několikanásobně oceněná zpěvačka Lisa Harter, kterou doprovází kapela složená z vynikajících hudebníků.

Termíny představení

  • Pátek 9. října 2026, Karlovy Vary, Hotel Thermal
  • Sobota 10. října 2026, Liberec, Dům kultury
  • Neděle 11. října 2026, Hradec Králové, Kongresové centrum ALDIS
  • Úterý 13. října 2026, České Budějovice, DK Metropol – Společenský sál
  • Středa 14. října 2026, Praha, Divadlo Broadway
  • Čtvrtek 15. října 2026, Praha, Divadlo Broadway
  • Úterý 20. října 2026, Ostrava, Multifunkční aula Gong
  • Čtvrtek 22. října 2026, Brno, Bobyhall
  • Pátek 23. října 2026, Zlín, Kongresové centrum Zlín

Její silné vokály, precizní živá hudba, originální kostýmy a především neskutečná vizuální i hlasová podoba s opravdovou megahvězdou vás přinutí uvěřit, že jste se ocitli na vyprodaném koncertu samotné kanadské divy. Lisa na pódiu zúročuje všechny své herecké i pěvecké zkušenosti a zcela přejímá osobnost Céline Dion, aby vytvořila show, na kterou budete dlouho vzpomínat.

Během večera naživo zazní ty největší hity, které definovaly popovou hudbu posledních dekád – od dojemné balady ‚My Heart Will Go On‘, přes energickou ‚I‘m Alive’, až po nestárnoucí ‚Because You Loved Me‘ a mnoho dalších.

Velkolepá show se v říjnu 2026 vydává na rozsáhlé turné po České republice. Série devíti koncertů odstartuje v Karlových Varech a přes Liberec, dvakrát Prahu či Ostravu dorazí až na východ Moravy do Zlína.

Celine the Show se zpěvačkou Lisou Harter

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Jako předpltitelé si tuto hudební událost můžete užít za exkluzivních podmínek. Při nákupu 2 a více vstupenek na jakékoli z výše uvedených představení získáte speciální slevu ve výši 30 %. Stačí kliknout na zlaté tlačítko zde. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zavzpomínat na zlatou éru popu a zažít hudbu nesrovnatelné Céline Dion naživo.

Jak získám 30% slevu na vstupenky?

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