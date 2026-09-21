Nesmrtelné hity Céline Dion ožijí v Česku. Získejte 30% slevu na velkolepou show

Céline Dion se kvůli vážným zdravotním problémům na několik let stáhla z koncertních pódií. Letos v září se sice k živému vystupování konečně vrátila, její exkluzivní vystoupení jsou však zatím omezena pouze na dlouhodobou sérii koncertů ve francouzské metropoli. Pokud se za hudební ikonou nechcete vydávat až do Paříže, máme pro vás ideální alternativu přímo v České republice.
Po velmi úspěšném turné v roce 2025 se k nám vrací celosvětově oceňovaný projekt Celine the Show, který je dokonalou poctou této hudební legendě. V čele strhujícího představení stojí několikanásobně oceněná zpěvačka Lisa Harter, kterou doprovází kapela složená z vynikajících hudebníků.
Termíny představení
Její silné vokály, precizní živá hudba, originální kostýmy a především neskutečná vizuální i hlasová podoba s opravdovou megahvězdou vás přinutí uvěřit, že jste se ocitli na vyprodaném koncertu samotné kanadské divy. Lisa na pódiu zúročuje všechny své herecké i pěvecké zkušenosti a zcela přejímá osobnost Céline Dion, aby vytvořila show, na kterou budete dlouho vzpomínat.
Během večera naživo zazní ty největší hity, které definovaly popovou hudbu posledních dekád – od dojemné balady ‚My Heart Will Go On‘, přes energickou ‚I‘m Alive’, až po nestárnoucí ‚Because You Loved Me‘ a mnoho dalších.
Velkolepá show se v říjnu 2026 vydává na rozsáhlé turné po České republice. Série devíti koncertů odstartuje v Karlových Varech a přes Liberec, dvakrát Prahu či Ostravu dorazí až na východ Moravy do Zlína.
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Jako předpltitelé si tuto hudební událost můžete užít za exkluzivních podmínek. Při nákupu 2 a více vstupenek na jakékoli z výše uvedených představení získáte speciální slevu ve výši 30 %. Stačí kliknout na zlaté tlačítko zde. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zavzpomínat na zlatou éru popu a zažít hudbu nesrovnatelné Céline Dion naživo.