Čechomor slaví 25 let alba Proměny a vyráží na turné. Přednostní vstupenky

Legendární album Proměny skupiny Čechomor slaví čtvrt století. Kapela proto chystá výjimečné koncertní turné, na kterém zazní nejen ikonické skladby v původní podobě, ale i nové písně připravené speciálně k výročí. Členové iDNES Premium mají jedinečnou příležitost zakoupit si vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje.

František Černý, Karel Holas a Lenka Dusilová při zkoušce na turné kapely...

František Černý, Karel Holas a Lenka Dusilová při zkoušce na turné kapely Čechomor | foto: archiv Čechomor

Nové turné kapely Čechomor
14 fotografií

Na pódiu nebudou chybět Lenka Dusilová, která nazpívala titulní píseň Proměny, ani Prague Philharmonia.

Členové iDNES Premium si mohou vstupenky pořídit v přednostním prodeji od 12. října v 8:30, zatímco veřejný prodej začne až 14. října v 8:30.

Proměny po 25 letech

Termíny koncertů:

  • Ostrava – Multifunkční aula Gong – 14. 11. 2026
  • Hradec Králové – Kongresové centrum ALDIS – 15. 11. 2026
  • Brno – STAREZ ARÉNA VODOVA – 17. 11. 2026
  • Plzeň – Parkhotel Congress Center – 19. 11. 2026
  • Praha – O2 universum – 29. 11. 2026
  • Zlín – Kongresové centrum – 6. 1. 2027

Album Proměny vyšlo v roce 2001 a stalo se nejúspěšnější nahrávkou Čechomoru. Získalo tři ceny Anděl, prodalo se ho přes 250 000 kusů po celém světě a dočkalo se vydání i v Japonsku. Spojení českých a moravských lidových písní, rockové energie a symfonického zvuku se stalo průlomem, který oslovil široké publikum doma i v zahraničí. Nyní se toto jedinečné dílo vrací v koncertní podobě.

Turné Kooperativa Tour – Proměny po 25 letech nabídne celkem šest koncertů v českých městech. Vrcholem bude vystoupení v pražském O2 universu 29. listopadu 2026.

Možnost je zakoupit také speciální VIP Meet & Greet balíček, který zajistí pro fanoušky velký zážitek. V balíčku vás čeká přednostní vstup na koncert před ostatními návštěvníky, setkání s kapelou přímo na podiu, kde na vás čeká speciální program. Chybět nebude focení s kapelou, ochutnávka vína Lahofer, vstupenky do první kategorie na sezení a jako dárek získáte nejnovější CD Proměny 2. část, které vyjde v roce 2026 a vybraný merch skupiny Čechomor vytvořený přímo k tomuto turné.

Zlaté tlačítko vás dovede na přednostní nákup vstupenek do O2 universum. Na nákup dalších měst turné použijte následující odkazy:

