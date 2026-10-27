Čaroděj ze země Oz míří na led. Na rodinný muzikál získáte vstupenky s 20% slevou

Strašák touží po rozumu, Plechový dřevorubec po srdci a Zbabělý lev hledá ztracenou odvahu. Dorotka by se zase ze všeho nejraději vrátila domů. Jejich společná cesta za tajemným Čarodějem patří ke kouzelným příběhům, k nimž se s láskou vrací už několikátá generace čtenářů i filmových diváků. Nyní tato klasika dostává zcela novou, dynamickou podobu muzikálu, ve kterém pohádkové postavy ožívají na ledové ploše a část podívané se odehrává i vysoko nad ní.
Česká část evropského turné odstartuje 7. listopadu v Plzni a svou pouť velkolepě završí 29. listopadu v Pardubicích. Během tohoto magického měsíce se krasobruslařská inscenace zastaví také v Českých Budějovicích, Ostravě, Brně, Praze a dalších městech.
Piruety, skoky i akrobacie nad ledem
V představení účinkuje pětadvacet špičkových krasobruslařů, mezi nimiž podle pořadatelů nechybí účastníci mistrovství světa a Evropy či medailisté z mezinárodních soutěží. Jejich hlavním úkolem však tentokrát není sbírat body od přísných rozhodčích, ale plynule vyprávět emotivní příběh řečí těla a precizního pohybu.
Na ledě se tak v rychlém sledu střídají strhující piruety, efektní skoky, náročné zvedačky i dokonale sladěné duety. Součástí pestré choreografie jsou rovněž obávané spirály smrti, které fanoušci dobře znají ze soutěží sportovních dvojic. Ledovou show navíc vizuálně umocňují vzdušní gymnasté se svými akrobatickými čísly přímo nad hlavami krasobruslařů.
Atmosféru pohádkového světa Oz k dokonalosti dotvářejí propracované kostýmy, nápaditá scénografie a speciální světelné efekty. Muzikál tak vedle samotného slavného příběhu nabízí fantastickou podívanou i pro ty diváky, které fascinuje elegance krasobruslení a jeho netradiční propojení s divadelním prostorem.
Dorotka i její přátelé promluví česky
Termíny a místa turné
Nedílnou součástí inscenace jsou chytlavé originální písně. Všechny hudební pasáže i mluvené dialogy zazní kompletně v českém jazyce. Příběh tak mohou naplno prožívat i ty nejmenší děti, aniž by jim rodiče museli dění na ledě složitě překládat a vysvětlovat.
Celé představení trvá dvě hodiny, a to včetně dvacetiminutové přestávky. Ta nabízí ideální prostor pro malý oddech a občerstvení přímo v polovině Dorotčina napínavého putování.
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Předplatitelé iDNES Premium mohou zakoupit vstupenky na muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz s 20% slevou. Vybrat si mohou z deseti listopadových zastávek českého turné.