Zamilovali jste si filmy Čarodějka? Zažijte v češtině na ledě i příběh Dorotky

Díky filmovému fenoménu Čarodějka (Wicked), jehož druhá část je v Česku ke zhlédnutí na platformě SkyShowtime, zažívá pohádkový svět za duhou obrovskou vlnu popularity. Zatímco hollywoodské snímky vyprávějí příběh z perspektivy nepochopené Elphaby a odhalují, co příchodu Dorotky předcházelo i co se dělo v zákulisí po jejím příletu, krasobruslařská show Čaroděj ze země Oz staví do hlavní role samotnou Dorotku.
Když větrná smršť přenese Dorotku a jejího věrného psa Tota do země Oz, dostává se ke slovu původní dobrodružství, které ve filmové Čarodějce probíhalo jen v pozadí. Diváci se tak v deseti českých arénách vydají po žluté cihlové cestě za tajemným Čarodějem společně s Dorotkou, Strašákem toužícím po rozumu, Plechovým dřevorubcem hledajícím srdce a Zbabělým lvem, který potřebuje najít ztracenou odvahu. Přestože nejde o adaptaci samotného muzikálu Wicked, pro fanoušky filmového hitu jde o ideální příležitost poskládat si obě poloviny příběhu dohromady a prožít slavné putování z první ruky.
Od začátku do konce kompletně v češtině
Zásadní zprávou pro české publikum je plná tuzemská lokalizace. Zatímco u mnoha mezinárodních ledových show zůstávají hudební čísla v angličtině, v muzikálu Čaroděj ze země Oz zazní úplně všechny chytlavé písně i mluvené dialogy kompletně v českém jazyce.
Představení je díky tomu maximálně srozumitelné a vtáhne do děje jak teenagery a mladé diváky, které k tématu přivedla filmová Čarodějka, tak rodiny s menšími dětmi. Nikdo nemusí luštit cizojazyčné texty ani dětem během jízdy překládat děj – celá hala si může příběh i hudbu užít plynule v mateřštině.
Špičkové krasobruslení i akrobacie nad ledem
Termíny a místa turné
Slavný příběh vypráví prostřednictvím pohybu 25 krasobruslařů, mezi nimiž nechybí účastníci mistrovství světa a Evropy či medailisté z mezinárodních soutěží. Rychlé piruety, efektní skoky, náročné zvedačky a obávané spirály smrti doplňují vzdušní gymnasté s akrobatickými čísly vysoko nad ledovou plochou. Vše podtrhují výpravné kostýmy a světelné efekty.
Dvouhodinové představení (včetně dvacetiminutové přestávky) navštíví v listopadu deset českých měst – od úvodní zastávky 7. listopadu v Plzni až po finále 29. listopadu v Pardubicích.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Předplatitelé iDNES Premium mohou zakoupit vstupenky na rodinný muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz s 20% slevou. Vybrat si mohou z deseti listopadových zastávek českého turné.