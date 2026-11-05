  • Čtvrtek 5. listopadu 2026 Miriam

Zamilovali jste si filmy Čarodějka? Zažijte v češtině na ledě i příběh Dorotky

Autor:
  12:28
Z filmu Čarodějka

Z filmu Čarodějka | foto: Universal

Z plakátu filmu Čarodějka: Druhá část
Z filmu Čarodějka: Druhá část
Z filmu Čarodějka: Druhá část
Z filmu Čarodějka: Druhá část
25 fotografií

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Filmový dvoudílný hit Čarodějka (Wicked) ukázal magickou zemi Oz z pohledu čarodějek Elphaby a Glindy. Pokud vás jejich osudy nadchly, v listopadu uvidíte slavný příběh z druhé strany – přímo očima samotné Dorotky. Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz totiž vypráví původní klasiku, se kterou se děj Čarodějky prolíná, kompletně v češtině. Předplatitelé iDNES Premium získají na lístky slevu 20 %.

Díky filmovému fenoménu Čarodějka (Wicked), jehož druhá část je v Česku ke zhlédnutí na platformě SkyShowtime, zažívá pohádkový svět za duhou obrovskou vlnu popularity. Zatímco hollywoodské snímky vyprávějí příběh z perspektivy nepochopené Elphaby a odhalují, co příchodu Dorotky předcházelo i co se dělo v zákulisí po jejím příletu, krasobruslařská show Čaroděj ze země Oz staví do hlavní role samotnou Dorotku.

Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz

Když větrná smršť přenese Dorotku a jejího věrného psa Tota do země Oz, dostává se ke slovu původní dobrodružství, které ve filmové Čarodějce probíhalo jen v pozadí. Diváci se tak v deseti českých arénách vydají po žluté cihlové cestě za tajemným Čarodějem společně s Dorotkou, Strašákem toužícím po rozumu, Plechovým dřevorubcem hledajícím srdce a Zbabělým lvem, který potřebuje najít ztracenou odvahu. Přestože nejde o adaptaci samotného muzikálu Wicked, pro fanoušky filmového hitu jde o ideální příležitost poskládat si obě poloviny příběhu dohromady a prožít slavné putování z první ruky.

Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz
Muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz

Od začátku do konce kompletně v češtině

Zásadní zprávou pro české publikum je plná tuzemská lokalizace. Zatímco u mnoha mezinárodních ledových show zůstávají hudební čísla v angličtině, v muzikálu Čaroděj ze země Oz zazní úplně všechny chytlavé písně i mluvené dialogy kompletně v českém jazyce.

Představení je díky tomu maximálně srozumitelné a vtáhne do děje jak teenagery a mladé diváky, které k tématu přivedla filmová Čarodějka, tak rodiny s menšími dětmi. Nikdo nemusí luštit cizojazyčné texty ani dětem během jízdy překládat děj – celá hala si může příběh i hudbu užít plynule v mateřštině.

Špičkové krasobruslení i akrobacie nad ledem

Termíny a místa turné

  • 7. 11. 2026 – Plzeň (LOGSPEED CZ Aréna)
  • 8. 11. 2026 – České Budějovice (Budvar aréna)
  • 14. 11. 2026 – Ostrava (Mustang Aréna)
  • 15. 11. 2026 – Brno (Winning Group Arena)
  • 20. 11. 2026 – Zlín (Trinity Bank Aréna Luďka Čajky)
  • 21. 11. 2026 – Jihlava (Horácká multifunkční aréna – Sál A)
  • 22. 11. 2026 – Třinec (WERK ARENA)
  • 27. 11. 2026 – Liberec (Home Credit Arena)
  • 28. 11. 2026 – Praha (Sportovní hala FORTUNA)
  • 29. 11. 2026 – Pardubice (Enteria arena)

Slavný příběh vypráví prostřednictvím pohybu 25 krasobruslařů, mezi nimiž nechybí účastníci mistrovství světa a Evropy či medailisté z mezinárodních soutěží. Rychlé piruety, efektní skoky, náročné zvedačky a obávané spirály smrti doplňují vzdušní gymnasté s akrobatickými čísly vysoko nad ledovou plochou. Vše podtrhují výpravné kostýmy a světelné efekty.

Dvouhodinové představení (včetně dvacetiminutové přestávky) navštíví v listopadu deset českých měst – od úvodní zastávky 7. listopadu v Plzni až po finále 29. listopadu v Pardubicích.

Co získají předplatitelé iDNES Premium?

Předplatitelé iDNES Premium mohou zakoupit vstupenky na rodinný muzikál na ledě Čaroděj ze země Oz s 20% slevou. Vybrat si mohou z deseti listopadových zastávek českého turné.

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