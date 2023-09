Vyhrajte luxusní obytňák Clever Vans na 5 dní. S celým vybavením na výlety

Představte si, jak se probouzíte uprostřed lesa, s výhledem na malebné české hory nebo třeba na břehu klidného jezera. Každý den máte možnost objevit nové kouty naší nádherné země, ať už je to románská rotunda na jižní Moravě, zámecký park v Českém ráji nebo historická památka v srdci Prahy.

To vše v plně vybaveném obytném voze, který nabízí svobodu, se kterou můžete spontánně měnit svůj plán podle aktuální nálady. Co takhle zastávka na výtečné tradiční české jídlo v malebném městečku, noc pod hvězdami v národním parku nebo třeba piknik uprostřed kvetoucí louky?

Co získají členové iDNES Premium?

To vše můžete zažít, pokud máte roční členství v iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování. Co můžete vyhrát? Na pět dní Clever Vans Cleverly 540 a sami si vyberete termín zapůjčení do 30. dubna 2024.

V luxusním obytňáku vás čeká čtyři místa na jízdu i spaní, chemická toaleta, vnitřní sprcha, plně vybavený interiér včetně kuchyně. Nechybí ani solární panely, markýza, držák na 2 kola a spousta dalšího. Nabízí komfort a luxus velkých obytňáků v malém těle. Více o obytném automobilu se dozvíte zde.

Pozor, výherce bude muset před převzetím výhry zaplatit vratnou kauci 15 000 Kč za zapůjčení.

Výhru do soutěže věnuje společnost Campiri.