Bryan Adams vystoupí v létě v Parku 360 v Hradci Králové. Přednostní vstupenky

Areál Park 360 v Hradci Králové se začíná stávat velkým kulturním centrem. Po koncertech Eda Sheerana a festivalu Rock for People se tam 1. srpna 2025 uskuteční také velkolepý koncert kanadského rockového zpěváka Bryana Adamse.

Vstupenky na koncert se začnou pro veřejnost prodávat od čtvrtka 21. listopadu od 10 hodin, ale díky členství v IDNES Premium si je můžete zakoupit v přednostním nákupu již od středy 20. listopadu od 10 hodin. Pojistit si vstupenky nákupem dříve se vyplatí, poslední koncert Bryana Adamse u nás v O2 areně byl vyprodaný.

Bryan Adams je jeden z nejznámějších umělců současného hudebního světa a jeho energická živá vystoupení baví fanoušky po celém světě už více než 40 let. Během své hudební kariéry vydal neuvěřitelných 17 studiových alb a své aktuálně připravované album Roll With The Punches přijede představit na začátku srpna 2025 do hradeckého Parku 360. Za svou tvorbu získal řadu ocenění a vyznamenání, včetně ceny Grammy, tří nominací na Oscara, pěti nominací na Zlatý glóbus a 20 cen Juno.

Zpěvák a skladatel Bryan Adams se stal jedním z nejvýznamnějších rockových hudebníků své generace. Úspěšnou kariéru odstartoval v 80. letech, kdy se stal mezinárodní hvězdou díky svým písním Summer of ‚69 a Heaven. V průběhu kariéry prodal více než 100 milionů alb po celém světě a spolupracoval s mnoha hvězdami, jako je například Tina Turner, Aretha Franklin, Hans Zimmer nebo Sting.

Během koncertu bude v Parku 360 pro návštěvníky připravená také zábavná Fan Zóna s hudebním a dalším doprovodným programem, merchandise stánky, množstvím skvělých gastro zážitků i chill out zón.