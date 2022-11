Zpěvák z Iron Maiden v projektu člena Deep Purple v Olomouci! Přednostní vstupenky

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem. Sledovat interpreta Deep Purple Sledovat interpreta Iron Maiden Sledovat Rock

Dne 2. dubna 2023 se v hale University Palackého v Olomouci uskuteční velká koncertní událost, ze které by měli být nadšení všichni fanoušci klasického rocku. Vystoupí zde totiž Bruce Dickinson z Iron Maiden v rámci projektu Concerto for Group and Orchestra Jona Lorda z Deep Purple.

Jon Lord je zajisté všem pravým rockerům důvěrně znám. Je to jeden ze zakládajících členů Deep Purple a když se rozhodl, po 34 letech působení v této kapele, v roce 2002 odejít, zaskočil tím mnoho fanoušků. Jon Lord byl ale léta oddaný klasické hudbě a chtěl se tedy této svojí vášni věnovat naplno.

Jedním z jeho sólových projektů se stalo právě Concerto for Group and Orchestra. Tento slavný projekt se mu zrodil v hlavě už na konci šedesátých let, tedy v době nejslavnější sestavy Deep Purple (Jon Lord, Ian Gillan, Ian Paice, Richie Blackmoore, Roger Glover) a podařilo se mu ho dokonce velmi brzy s kapelou zrealizovat. Premiéru měl v září 1969 v Londýně, ve slavné Royal Albert Hall s Royal Philharmonic Orchestra.

Toto hudební dílo je vynikající ukázkou dokonalé kombinace vážné hudby s rockovým dynamickým nábojem. Jon Lord nakonec s tímto projektem sklidil obrovský úspěch po celém světě. K 30. výročí od premiéry, v roce 1999, byl pak projekt znovu v Royal Albert Hall obnoven, v roce 2002 vyšel na DVD a v roce 2011 byl přepracován.

Nyní se na tento famózní a zcela jedinečný hudební projekt můžete těšit i vy.

Bruce Dickinson

Pod taktovkou dirigenta Paula Manna (který v projektu působí už od roku 1999) a s velkým hlasem Bruce Dickinsona z Iron Maiden za mikrofonem, se rozezní 2. dubna 2023 hala University Palackého v Olomouci.

Kromě již zmíněného Bruce Dickinsona (zpěv) se dále těšte na taková jména jako jsou Kaitner Z. Doka (Jon Lord, Ian Paice, Don Airey) - kytara, Bernhard Welz (Jon Lord, Don Airey) – bicí, Tanya O’Callaghan (Whitesnake) – baskytara nebo John O´Hara (Jethro Tull) – klávesy, a to vše za doprovodu 78členné Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.

Vstupenky pro veřejnost se začnou prodávat ve středu 30. listopadu v 10 hodin, ale díky iDNES Premium máte jedinečnou možnost zakoupit si ta nejlepší místa o dva dny dříve! Na iDNES Premium začíná přednostní nákup vstupenek již od pondělí 28. listopadu od 10 hodin.