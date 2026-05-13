Příběh o destruktivní a absolutní lásce mezi Heathcliffem a Catherine Earnshawovou zná díky slavné literární předloze téměř každý. Na panství Bouřlivé výšiny se rozehrává temný milostný trojúhelník, v němž hraje hlavní roli posedlost, zrada a svazující sociální konvence. Režisérka a scenáristka Emerald Fennell (známá díky oscarové Nadějné mladé ženě a vizuálnímu hitu Saltburn) však této klasice vdechla zcela nový, nekompromisní život.
Hvězdné obsazení a kontroverzní přístup
Do hlavních rolí této spalující romance obsadila tvůrkyně dvě obrovské hollywoodské hvězdy. Nespoutanou, krutou i okouzlující Catherine ztvárnila Margot Robbie, která si po fenomenálním úspěchu Barbie připisuje další výraznou roli. Temného, zádumčivého a pomstychtivého Heathcliffa si zahrál Jacob Elordi, jenž s režisérkou spolupracoval už na zmíněném Saltburnu.
Adaptace už od svého ohlášení budila obrovské emoce a vášnivé diskuse. Režisérka se totiž nebála odklonit od striktně historického a uhlazeného pojetí, na které jsme u britských adaptací zvyklí, a příběhu vtiskla nevídanou energii. Bouřlivé výšiny tak v jejím podání nejsou jen kostýmním dramatem, ale temnou, sadomasochistickou podívanou plnou smyslnosti, šílenství a překvapivých zvratů.
