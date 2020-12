Bouřková sezóna: populární Zaklínač se vrací v audioknize. Sleva 60 %

Posláním Geralta je chránit obyčejné lidi před magicky stvořenými nestvůrami. Zaklínač je mutantem, který má za úkol zabíjet nepřirozené bytosti. Používá magická znamení, kouzelné lektvary a chloubu každého zaklínače - dva meče, ocelový a stříbrný.

Co se však stane, když Geralt nešťastnou shodou okolností o své meče přijde? Zaklínačské zbraně mají nejen obrovskou hodnotu, ale jejich ztráta je pro majitele zároveň obrovskou potupou. Geralt je musí získat zpátky, a to co nejrychleji.



Andrzej Sapkowski se v románu vrací ke svému nejpopulárnějšímu hrdinovi. Zaklínač Geralt znovu bojuje, cestuje a miluje, Marigold zpívá a lítá z průšvihu do průšvihu a čarodějové intrikují. Nad celým světem se stahují mračna – přichází bouřková sezóna.



Na motivy Sapkowského knih vznikl populární seriál Netflixu Zaklínač. První osmidílná série byla odvysílána v roce 2019, druhou ohlásili tvůrci na rok 2021. Její natáčení však letos už dvakrát přerušila pandemie nemoci covid-19.



Audioknihu čte Martin Finger.