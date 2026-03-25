Klasika sci-fi žánru v audioknize. Bohové na Marsu se 40% slevou

Dobrodruh John Carter se po deseti letech strávených na Zemi vrací na Mars. Chce zde pátrat po své manželce - krásné a milované Dejah Thoris.
Jedné březnové noci roku 1866 rozepjal v arizonských horách své ruce a prosil, aby se ho opět zmocnila ona neznámá síla, která ho již dvakrát přenesla nesmírnou dálkou. Nemusel čekat dlouho – v několika okamžicích se vznesl do nekonečného prostoru.
Vesmír ho vyvrhl v oblasti Barsoomu, kde ho napadli rostlinní lidé, netvoři. Naštěstí zasáhne jeho někdejší druh Tars Tarkas. Spolu pak bojují proti bílým opicím a proti Thernům, na konci pak proti všem.
Carter se stále víc přibližuje k Chrámu Slunce, kterému vládne bestiální Issus, jež drží jeho milovanou princeznu. Již jí je nablízku, avšak jejich syn je v nebezpečí a Carter mu musím pomoci.
Sci-fi román Edgara Rice Burroughse je druhým z jeho klasické série John Carter, pán Marsu, nazývané také jako „marťanská série“. Tituly z ní začaly vycházet už před první světovou válkou a s přestávkami přibývaly až do začátku čtyřicátých let. Burroughs má na svědomí také legendární cyklus o Tarzanovi.
Audioknihu čte Jan Kolařík.